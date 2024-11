Previsioni Meteo Castellammare di Stabia: tutti i dettagli per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castellammare di Stabia di Venerdì 15 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 12,4°C e i 15,9°C, mentre i venti saranno moderati, provenienti principalmente da Nord Est. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con nubi sparse e una temperatura di circa 12,4°C. La copertura nuvolosa sarà del 35%, con una probabilità di pioggia del 75%, sebbene non si prevedano precipitazioni significative. I venti soffieranno a una velocità di 12 km/h, creando una leggera brezza.

Nella mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, passando a un cielo sereno con temperature che raggiungeranno i 15,1°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa scenderà al 9%, e i venti continueranno a mantenersi intorno ai 11,2 km/h. L’umidità sarà in calo, attestandosi attorno al 48%, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Il pomeriggio si preannuncia soleggiato, con temperature che toccheranno i 15,9°C alle 14:00. La situazione meteorologica rimarrà stabile, con un cielo sereno e una copertura nuvolosa praticamente assente. I venti saranno leggeri, con intensità di circa 8,3 km/h, rendendo l’atmosfera piacevole per passeggiate e attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, che passerà al 56% entro le 23:00. Le temperature si manterranno intorno ai 13,2°C, con venti leggeri che continueranno a spirare da Nord Est. Non si prevedono precipitazioni, ma la probabilità di pioggia rimarrà comunque presente.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castellammare di Stabia nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con temperature stabili e una diminuzione della probabilità di pioggia. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, specialmente per il fine settimana, quando potrebbero verificarsi variazioni significative.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Castellammare di Stabia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12° perc. +11° Assenti 12.5 NE max 13.6 Grecale 69 % 1017 hPa 4 cielo sereno +11.2° perc. +10.3° prob. 3 % 15.6 NE max 19.2 Grecale 73 % 1017 hPa 7 poche nuvole +12.1° perc. +11.1° Assenti 16.5 NE max 25.2 Grecale 67 % 1018 hPa 10 poche nuvole +14.4° perc. +13.2° Assenti 13 NE max 20.6 Grecale 52 % 1019 hPa 13 cielo sereno +15.8° perc. +14.5° Assenti 8.7 NNE max 13.4 Grecale 40 % 1019 hPa 16 cielo sereno +15.1° perc. +13.8° Assenti 9.8 NE max 10.2 Grecale 44 % 1019 hPa 19 poche nuvole +13.9° perc. +12.7° Assenti 8.8 NE max 10.8 Grecale 51 % 1021 hPa 22 nubi sparse +13.3° perc. +12.1° Assenti 8.1 NNE max 9 Grecale 54 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 16:42

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.