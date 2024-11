Previsioni Meteo Castelvetrano: il bollettino per domani lunedì 18 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 18 Novembre a Castelvetrano indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, favorendo un abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 14°C. La mattina porterà un incremento della temperatura, che raggiungerà i 19°C intorno a mezzogiorno, accompagnata da una leggera brezza proveniente da nord-ovest.

Nel corso del pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, mantenendosi comunque sopra i 15°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera copertura nuvolosa che non influenzerà le condizioni generali. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 25 km/h. La sera si presenterà con temperature attorno ai 15°C, continuando a mantenere un cielo sereno e una leggera brezza.

In sintesi, le previsioni del tempo per Castelvetrano evidenziano una giornata di Lunedì all’insegna della stabilità meteorologica, con temperature piacevoli e condizioni di cielo sereno. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili lievi variazioni termiche, ma senza significativi cambiamenti nel meteo. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima opportunità per godere di una giornata primaverile in autunno.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Castelvetrano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +14.2° perc. +13.8° Assenti 2.2 NE max 7.2 Grecale 84 % 1015 hPa 5 cielo sereno +14.1° perc. +13.8° Assenti 5.5 NNO max 9 Maestrale 87 % 1015 hPa 8 nubi sparse +17.6° perc. +17.4° Assenti 12.5 ONO max 21.4 Maestrale 77 % 1016 hPa 11 poche nuvole +19.6° perc. +19.3° Assenti 22.3 ONO max 27 Maestrale 66 % 1016 hPa 14 cielo sereno +19° perc. +18.8° Assenti 20.2 NO max 23.2 Maestrale 69 % 1015 hPa 17 cielo sereno +15.7° perc. +15.5° Assenti 11.7 NO max 15.3 Maestrale 85 % 1016 hPa 20 cielo sereno +15.1° perc. +14.9° Assenti 7.8 NO max 9.5 Maestrale 85 % 1017 hPa 23 cielo sereno +15° perc. +14.8° Assenti 6.2 ONO max 9.6 Maestrale 86 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 16:54

