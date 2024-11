Previsioni Meteo Castelvetrano: il bollettino per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 25 Novembre, Castelvetrano si troverà a vivere condizioni meteorologiche caratterizzate da una transizione da nubi sparse a cieli sereni. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 13°C, con una leggera diminuzione prevista nelle ore successive. La copertura nuvolosa sarà prevalentemente sparsa, con una percentuale che varierà dal 69% al 83%. La velocità del vento si attesterà intorno ai 13-17 km/h, proveniente da Est-Sud Est, con raffiche che potranno raggiungere i 21 km/h.

Nella mattina, il cielo sarà coperto, con temperature che saliranno fino a 16,8°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, ma non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento continuerà a mantenersi su valori simili, con intensità di brezza vivace. L’umidità si attesterà attorno al 68-71%, creando una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con un progressivo diradamento delle nubi. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 17°C, mentre la copertura nuvolosa scenderà fino al 58%. La velocità del vento rimarrà moderata, con valori che varieranno tra 14 e 17 km/h. L’umidità, pur rimanendo alta, inizierà a scendere, portando a una sensazione di maggiore comfort.

La sera porterà cieli sereni e temperature in calo, che si attesteranno intorno ai 13°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori inferiori al 10%. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, mantenendo una brezza leggera. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort generale.

In conclusione, le previsioni meteo per Castelvetrano indicano una giornata di transizione, con un inizio nuvoloso che lascerà spazio a cieli sereni nel pomeriggio e nella sera. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che potrebbero stabilizzarsi su valori più miti e cieli prevalentemente sereni. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un clima favorevole, ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Castelvetrano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +12.8° perc. +12° Assenti 12.7 ESE max 18.8 Scirocco 71 % 1030 hPa 5 nubi sparse +13.3° perc. +12.5° Assenti 12.9 ESE max 19.4 Scirocco 70 % 1029 hPa 8 cielo coperto +14.5° perc. +13.8° Assenti 13.8 SE max 20.4 Scirocco 71 % 1030 hPa 11 cielo coperto +16.4° perc. +15.9° Assenti 17.2 SSE max 21.2 Scirocco 68 % 1028 hPa 14 nubi sparse +17° perc. +16.5° Assenti 16.5 SSE max 19.3 Scirocco 68 % 1026 hPa 17 nubi sparse +14.2° perc. +13.8° Assenti 10.3 SE max 12.6 Scirocco 80 % 1026 hPa 20 cielo sereno +13.6° perc. +13.2° Assenti 9.8 ESE max 11.3 Scirocco 82 % 1026 hPa 23 cielo sereno +13.2° perc. +12.7° Assenti 11.4 ESE max 13.5 Scirocco 83 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 16:51

