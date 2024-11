Previsioni Meteo Castelvetrano: il bollettino per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Sabato 16 Novembre a Castelvetrano si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni climatiche favorevoli. Le previsioni meteo indicano un cielo sereno per tutta la giornata, con temperature che si manterranno su valori miti. La temperatura massima raggiungerà circa 17,7°C, mentre quella minima si attesterà intorno ai 10,8°C. L’umidità sarà moderata, oscillando tra il 53% e il 78%, e il vento si presenterà prevalentemente da Nord, con intensità variabile da leggera a vivace.

Nel corso della notte, il cielo si manterrà sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 10,9°C alle 05:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 77%. La velocità del vento sarà contenuta, con raffiche che non supereranno i 12,3 km/h.

Durante la mattina, le temperature inizieranno a risalire, partendo da 10,8°C alle 06:00 fino a toccare i 17,2°C alle 11:00. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con una copertura nuvolosa praticamente assente. L’umidità si manterrà attorno al 54%, mentre il vento soffierà da Nord-Ovest con intensità crescente, fino a 18,3 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo di 17,7°C alle 13:00 e si manterranno stabili fino alle 15:00. Anche in questo intervallo orario, il cielo rimarrà sereno e le condizioni di vento saranno favorevoli, con velocità che varieranno tra 17,8 km/h e 20,4 km/h. L’umidità si stabilizzerà intorno al 53%.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 12,4°C alle 21:00. Anche in questo caso, il cielo rimarrà sereno e le condizioni di vento si manterranno leggere, con velocità che non supereranno i 9,5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castelvetrano indicano una giornata di Sabato 16 Novembre all’insegna del bel tempo e della stabilità climatica. Nei prossimi giorni, si prevede che le condizioni rimarranno simili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima occasione per godere di un clima favorevole.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Castelvetrano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +11.3° perc. +10.4° Assenti 10.5 N max 11.7 Tramontana 72 % 1021 hPa 5 cielo sereno +10.9° perc. +10° Assenti 10.9 N max 12.3 Tramontana 77 % 1022 hPa 8 cielo sereno +14.2° perc. +13.3° Assenti 8.5 NNE max 14.4 Grecale 65 % 1023 hPa 11 cielo sereno +17.2° perc. +16.4° Assenti 14.3 NO max 18.3 Maestrale 54 % 1022 hPa 14 cielo sereno +17.5° perc. +16.6° Assenti 20.4 NNO max 23.3 Maestrale 53 % 1021 hPa 17 cielo sereno +13.5° perc. +12.7° Assenti 11.5 N max 12.9 Tramontana 69 % 1021 hPa 20 cielo sereno +12.6° perc. +11.8° Assenti 7.5 N max 8.7 Tramontana 74 % 1022 hPa 23 cielo sereno +12° perc. +11.2° Assenti 9.2 NNE max 10.4 Grecale 76 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 16:55

