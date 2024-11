Previsioni Meteo Castelvetrano: tutti i dettagli per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Domenica 10 Novembre a Castelvetrano si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente umido e piovoso. Durante la notte, si registreranno piogge moderate che continueranno a influenzare il territorio fino al mattino. Le temperature si manterranno intorno ai 15°C, con una leggera diminuzione nelle ore più tarde. La copertura nuvolosa sarà totale, con umidità elevata e venti provenienti da sud-est che raggiungeranno velocità moderate.

Nel corso della mattina, le previsioni meteo indicano una persistenza della pioggia, che si attenuerà leggermente nel corso delle ore. Le temperature si attesteranno tra i 14°C e i 18°C, con un aumento graduale della percezione termica. La copertura nuvolosa rimarrà alta, ma si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel tardo mattino, quando le piogge diventeranno più leggere e sporadiche. I venti continueranno a soffiare da sud-est, mantenendo una certa vivacità.

Nel pomeriggio, il clima si presenterà più variabile, con un passaggio da cielo coperto a momenti di pioggia leggera. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 17°C, con una leggera diminuzione verso le ore serali. La probabilità di precipitazioni rimarrà presente, ma con intensità ridotta. I venti, sempre da sud-est, continueranno a mantenere una certa intensità, contribuendo a un clima fresco e umido.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 15°C. Le piogge si faranno più leggere, ma la copertura nuvolosa rimarrà predominante. L’umidità si manterrà alta, e i venti continueranno a soffiare con intensità moderata. La probabilità di pioggia sarà ancora presente, ma con un’intensità sempre più ridotta.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castelvetrano nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni atmosferiche. Dopo una Domenica caratterizzata da piogge e nuvole, si prevede un inizio di settimana con schiarite e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché la variabilità climatica è una costante in questa stagione.

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia moderata +15.4° perc. +15.4° 2.04 mm 8.2 SE max 11.8 Scirocco 89 % 1019 hPa 5 pioggia moderata +15.1° perc. +15° 1.3 mm 11 SE max 16.3 Scirocco 89 % 1018 hPa 8 pioggia leggera +16.4° perc. +16.2° 0.41 mm 17 SE max 25.3 Scirocco 83 % 1019 hPa 11 nubi sparse +18.1° perc. +17.9° prob. 80 % 21.9 SSE max 25.1 Scirocco 74 % 1018 hPa 14 cielo coperto +17.5° perc. +17.4° prob. 64 % 21 SSE max 25.5 Scirocco 77 % 1016 hPa 17 pioggia leggera +16° perc. +15.9° 0.52 mm 14.4 SSE max 24.9 Scirocco 84 % 1017 hPa 20 pioggia leggera +15.5° perc. +15.4° 0.59 mm 15.3 SE max 26.9 Scirocco 86 % 1017 hPa 23 cielo coperto +14.7° perc. +14.6° prob. 78 % 16.6 SE max 27.7 Scirocco 90 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 16:59

