Previsioni Meteo Castelvetrano: tutti i dettagli per domani giovedì 14 novembre

Le previsioni meteo per Giovedì 14 Novembre a Castelvetrano indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni di cielo sereno e piogge leggere. Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse, mentre la mattina porterà un miglioramento con un cielo prevalentemente sereno. Tuttavia, nel corso della giornata, si prevederanno brevi rovesci di pioggia, specialmente nelle ore centrali e serali, con temperature che varieranno da un minimo di 14°C a un massimo di 19°C.

Nella notte tra Mercoledì e Giovedì, a partire dalla mezzanotte, il meteo mostrerà nubi sparse con una temperatura di 14,6°C e una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, portando a una mattina di Giovedì con cielo sereno e temperature in aumento. Alle 07:00, si registrerà una temperatura di 15,1°C con un’umidità del 83% e una leggera brezza.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle 11:00, quando si prevede un cambiamento con l’arrivo di pioggia leggera. Le temperature toccheranno i 18,7°C e 18,9°C intorno a mezzogiorno, con una leggera intensificazione del vento. Nel pomeriggio, le condizioni miglioreranno nuovamente, con il ritorno di un cielo sereno e temperature che raggiungeranno i 19°C alle 13:00.

Tuttavia, nel tardo pomeriggio e in sera, si assisterà a un nuovo passaggio di pioggia leggera. Alle 18:00, la temperatura scenderà a 15,5°C e si registreranno precipitazioni di circa 0,12mm. La sera continuerà a essere caratterizzata da piogge leggere, con temperature che scenderanno fino a 14°C a partire dalle 21:00.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castelvetrano nei prossimi giorni mostrano un alternarsi di condizioni di bel tempo e piogge. Venerdì si prevede un miglioramento generale, con cieli sereni e temperature in lieve aumento. Tuttavia, nel fine settimana, ci sarà un nuovo peggioramento, con possibilità di piogge più consistenti. Pertanto, è consigliabile tenere d’occhio le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +14.3° perc. +14.1° Assenti 3.6 NNE max 3.7 Grecale 87 % 1019 hPa 5 nubi sparse +14.1° perc. +13.8° Assenti 6.2 ENE max 6 Grecale 86 % 1018 hPa 8 cielo sereno +16.6° perc. +16.3° Assenti 5.5 E max 4.8 Levante 77 % 1019 hPa 11 pioggia leggera +18.7° perc. +18.4° 0.29 mm 6.3 SO max 9.4 Libeccio 67 % 1018 hPa 14 cielo sereno +18.8° perc. +18.4° prob. 20 % 7.9 SO max 9.2 Libeccio 65 % 1016 hPa 17 cielo sereno +15.9° perc. +15.6° prob. 3 % 1.4 SSO max 2.3 Libeccio 81 % 1017 hPa 20 cielo sereno +15.1° perc. +14.8° prob. 31 % 2.3 SSE max 3.1 Scirocco 85 % 1017 hPa 23 pioggia leggera +14° perc. +13.8° 0.53 mm 4.6 NNO max 5.9 Maestrale 89 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 16:56

