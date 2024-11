Previsioni Meteo Castelvetrano: tutti i dettagli per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castelvetrano di Sabato 2 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che scenderà fino a +15,2°C. La mattina porterà un lieve miglioramento, con poche nuvole e temperature che raggiungeranno i +18,6°C. Nel pomeriggio, le nubi sparse domineranno il cielo, con una temperatura massima di +21,9°C. La sera vedrà un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che si attesteranno intorno ai +15,8°C.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, si osserveranno nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà dal 25% al 67%. Le temperature si manterranno tra +16,3°C e +16,1°C, con una leggera brezza proveniente da Est-Nord Est. L’umidità si attesterà attorno all’83%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile intorno a 1023 hPa.

Nella mattina, le condizioni miglioreranno leggermente, con una diminuzione della copertura nuvolosa al 15% alle 07:00 e temperature che saliranno fino a +19,8°C entro le 09:00. Il vento sarà debole, con velocità che varieranno tra 3 km/h e 6,3 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 59%.

Nel pomeriggio, la situazione meteo si stabilizzerà con nubi sparse e temperature che raggiungeranno il picco di +21,9°C alle 13:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 75% alle 15:00, mentre il vento si intensificherà, raggiungendo velocità di 11,2 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 49%.

La sera porterà un incremento della copertura nuvolosa, con un cielo che diventerà cielo coperto alle 19:00. Le temperature scenderanno fino a +15,2°C entro le 23:00, con un’umidità che si attesterà intorno al 67%. Il vento continuerà a soffiare da Nord Est, mantenendo una velocità di circa 10,1 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castelvetrano nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un possibile miglioramento nei giorni successivi. Tuttavia, si prevede che le temperature rimarranno miti, rendendo le condizioni favorevoli per attività all’aperto, nonostante la presenza di nuvole. Gli amanti del sole dovranno attendere ulteriori aggiornamenti per pianificare le loro attività.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Castelvetrano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +16° perc. +15.8° Assenti 6 ENE max 5.5 Grecale 82 % 1023 hPa 5 nubi sparse +15.5° perc. +15.2° Assenti 6.8 NE max 6.6 Grecale 82 % 1022 hPa 8 poche nuvole +18.6° perc. +18.2° Assenti 3.7 NNE max 3.7 Grecale 66 % 1023 hPa 11 nubi sparse +21.6° perc. +21° Assenti 5.6 ONO max 6.6 Maestrale 48 % 1022 hPa 14 nubi sparse +21.2° perc. +20.7° Assenti 13.5 ONO max 13.1 Maestrale 54 % 1020 hPa 17 nubi sparse +17.3° perc. +17° Assenti 7.5 NNO max 10.1 Maestrale 71 % 1021 hPa 20 nubi sparse +16.1° perc. +15.6° Assenti 8.9 NNE max 9.5 Grecale 71 % 1022 hPa 23 cielo coperto +15.2° perc. +14.6° Assenti 10.1 NE max 9.9 Grecale 67 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 17:06

