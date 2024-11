Previsioni Meteo Castiglione delle Stiviere: il bollettino per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a Castiglione delle Stiviere si presenterà con condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto e da piogge leggere nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano una temperatura che si manterrà attorno ai 7,4°C durante le ore serali, con picchi massimi di 8,6°C nel pomeriggio. L’umidità si attesterà su valori elevati, intorno al 90%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza. I venti saranno leggeri, con velocità comprese tra 1,4 km/h e 6,2 km/h, provenienti principalmente da direzioni meridionali.

Nella notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si manterranno stabili attorno ai 7,7°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e non si prevedono precipitazioni significative. La situazione rimarrà pressoché invariata fino all’alba, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne.

Durante la mattina, le previsioni del tempo segnalano l’arrivo di piogge leggere, che inizieranno a manifestarsi intorno alle 07:00. Le temperature si manterranno tra 7,7°C e 8°C, con un’umidità che raggiungerà il 92%. Le piogge continueranno a cadere, con accumuli che non supereranno i 0,41 mm. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e i venti si presenteranno leggeri, con velocità intorno ai 2,7 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo subiranno lievi variazioni. Le piogge si alterneranno a momenti di cielo coperto, con temperature che si attesteranno attorno agli 8°C. Le precipitazioni saranno sporadiche, con accumuli minimi. L’umidità continuerà a mantenersi elevata, e i venti si faranno più sostenuti, raggiungendo velocità di 5,1 km/h.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 7,4°C. Le piogge torneranno a farsi sentire, seppur in modo lieve, con accumuli che non supereranno i 0,1 mm. L’umidità rimarrà alta, intorno al 93%, e i venti continueranno a soffiare leggeri.

In conclusione, le previsioni meteo per Castiglione delle Stiviere indicano una giornata caratterizzata da un clima umido e piovoso, con temperature fresche e un cielo prevalentemente coperto. Nei prossimi giorni, si prevede un lieve miglioramento delle condizioni meteorologiche, con una possibile diminuzione delle piogge e un aumento delle temperature, rendendo le giornate più gradevoli. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Castiglione delle Stiviere

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7.7° perc. +7.7° Assenti 1 S max 1.2 Ostro 88 % 1022 hPa 4 cielo coperto +7.8° perc. +7.8° prob. 21 % 3.3 ENE max 4.5 Grecale 89 % 1022 hPa 7 pioggia leggera +7.8° perc. +7.8° 0.11 mm 2.6 OSO max 2.6 Libeccio 90 % 1023 hPa 10 pioggia leggera +8° perc. +8° 0.41 mm 1.4 SSE max 2.5 Scirocco 92 % 1023 hPa 13 cielo coperto +8.6° perc. +8.1° prob. 51 % 5.1 S max 6 Ostro 88 % 1022 hPa 16 cielo coperto +7.7° perc. +7.7° prob. 51 % 4.4 SE max 5.7 Scirocco 94 % 1023 hPa 19 cielo coperto +7.6° perc. +7.6° prob. 13 % 3.3 SSE max 3.7 Scirocco 92 % 1024 hPa 22 cielo coperto +7.3° perc. +7.3° prob. 16 % 3 SO max 3 Libeccio 93 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:35 e tramonta alle ore 16:37

