Previsioni Meteo Castiglione delle Stiviere: il bollettino per domani venerdì 22 novembre

Le previsioni meteo per Castiglione delle Stiviere di Venerdì 22 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che varieranno nel corso della giornata. La copertura nuvolosa sarà minima durante le ore centrali, mentre nelle prime ore della notte si registrerà un cielo coperto. Le temperature percepite si manterranno su valori freschi, con un leggero aumento durante la mattinata. I venti saranno moderati, con raffiche che potrebbero raggiungere intensità significative.

Nella notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il cielo si presenterà coperto con una temperatura di +3,4°C e una temperatura percepita di +0,3°C. La velocità del vento sarà di circa 12,3 km/h proveniente da Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 18,6 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’83%, con una pressione atmosferica di 992 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà progressivamente, passando a sereno. Le temperature saliranno, raggiungendo i 10°C intorno alle 11:00, con una temperatura percepita di +8,2°C. La velocità del vento si manterrà intorno ai 6-7 km/h, rendendo la giornata gradevole. L’umidità scenderà al 41% e la pressione atmosferica aumenterà fino a 1004 hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili con cielo sereno e temperature che toccheranno un massimo di 11°C alle 13:00. La velocità del vento sarà più contenuta, attorno ai 3-6 km/h, e l’umidità si attesterà attorno al 35%. La pressione atmosferica continuerà a salire, raggiungendo 1006 hPa.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a 3,6°C alle 21:00, con una temperatura percepita di +0,9°C. Il cielo rimarrà sereno e i venti si faranno più leggeri, con velocità intorno ai 10 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 53%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1015 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castiglione delle Stiviere indicano una giornata di Venerdì 22 Novembre all’insegna del bel tempo, con temperature fresche ma gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile aumento delle temperature e cieli sereni, rendendo il fine settimana particolarmente favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Castiglione delle Stiviere

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +3.4° perc. -0.3° Assenti 15.8 O max 28.4 Ponente 83 % 992 hPa 4 cielo coperto +2.7° perc. -2.4° Assenti 24.3 O max 39.7 Ponente 83 % 996 hPa 7 cielo sereno +2.9° perc. -0.9° Assenti 15.7 ONO max 28.7 Maestrale 71 % 998 hPa 10 cielo sereno +8.9° perc. +8.2° Assenti 6.2 NO max 10.9 Maestrale 47 % 1003 hPa 13 cielo sereno +11° perc. +9.1° Assenti 3.4 NO max 8 Maestrale 35 % 1005 hPa 16 cielo sereno +6.1° perc. +5.1° Assenti 5.7 SO max 16.6 Libeccio 57 % 1009 hPa 19 cielo sereno +4.2° perc. +1.9° Assenti 9.6 NNO max 15.1 Maestrale 57 % 1013 hPa 22 cielo sereno +3.2° perc. +0.4° Assenti 10.4 NNO max 12.8 Maestrale 52 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 16:40

