Previsioni Meteo Castiglione delle Stiviere: tutti i dettagli per domani giovedì 7 novembre

Le previsioni meteo per Castiglione delle Stiviere di Giovedì 7 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti durante il giorno. La temperatura massima raggiungerà i 15°C, mentre la minima si attesterà intorno ai 9°C. I venti saranno leggeri, con una velocità media di circa 3 km/h, provenienti principalmente da direzioni settentrionali. L’umidità si manterrà su livelli elevati, oscillando tra il 60% e il 80%.

Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura che scenderà fino a 9,5°C. La copertura nuvolosa sarà intorno all’86%, con venti leggeri che non supereranno i 3 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno al 76%.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa al 55%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo circa 12°C entro le 10:00. I venti si manterranno leggeri, con una velocità di circa 2-3 km/h. L’umidità inizierà a scendere, attestandosi intorno al 64%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo ancora nuvoloso, ma con una temperatura massima di 15°C. La copertura nuvolosa si ridurrà ulteriormente, arrivando al 30% verso le 17:00. I venti saranno deboli, con raffiche che non supereranno i 4 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 60%.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo nuvoloso, con temperature che si attesteranno intorno ai 10°C. La copertura nuvolosa rimarrà stabile al 29-33%, mentre l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 80%. I venti continueranno a essere leggeri, senza particolari variazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Castiglione delle Stiviere nei prossimi giorni evidenzieranno un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di cielo nuvoloso. Si prevede che nei giorni successivi non ci saranno significative variazioni, con possibilità di schiarite solo in alcune ore della giornata. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione le condizioni di umidità e vento, che potrebbero influenzare il comfort durante le ore diurne.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +9.8° perc. +9.8° Assenti 2.1 NNO max 2 Maestrale 78 % 1030 hPa 4 nubi sparse +9.5° perc. +9.5° Assenti 2 NNO max 2.6 Maestrale 76 % 1030 hPa 7 nubi sparse +9.9° perc. +9.9° Assenti 1.6 NNO max 3.6 Maestrale 74 % 1031 hPa 10 nubi sparse +13.7° perc. +12.8° Assenti 2.7 S max 2.2 Ostro 64 % 1031 hPa 13 nubi sparse +15° perc. +14.1° Assenti 3.5 SSE max 3.6 Scirocco 60 % 1030 hPa 16 nubi sparse +12.2° perc. +11.3° Assenti 1.6 S max 2 Ostro 72 % 1029 hPa 19 poche nuvole +10.8° perc. +10° Assenti 3.5 NNO max 3.3 Maestrale 78 % 1030 hPa 22 nubi sparse +10.1° perc. +9.3° Assenti 4.1 NNO max 4.1 Maestrale 80 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 16:53

