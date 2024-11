Previsioni Meteo Castiglione delle Stiviere: tutti i dettagli per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Martedì 12 Novembre a Castiglione delle Stiviere si presenterà con condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso, caratterizzato da un cielo coperto durante gran parte della giornata. Le previsioni del tempo indicano temperature che si manterranno attorno ai 12°C nel pomeriggio, con una leggera diminuzione nelle ore serali. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 24 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 60-70%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Durante la notte, il cielo rimarrà coperto con una temperatura che si aggirerà attorno ai 8°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e il vento soffierà da est con una velocità di circa 6 km/h. Non si prevedono precipitazioni, quindi la serata si svolgerà senza inconvenienti atmosferici.

Nella mattina, le condizioni non cambieranno significativamente. Il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 10°C intorno alle 09:00. La brezza vivace da est manterrà una sensazione di freschezza, con un’umidità che si aggirerà intorno al 60%. Anche in questa fase della giornata, non si registreranno precipitazioni.

Nel pomeriggio, il meteo rimarrà invariato, con temperature che toccheranno un massimo di 12°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, attorno al 97%, e il vento si attenuerà leggermente, con velocità che scenderanno a 5-8 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono piogge, rendendo la giornata adatta per attività all’aperto, sebbene con abbigliamento adeguato.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 8°C. Il cielo rimarrà coperto, ma con una leggera apertura verso le 23:00, quando si passerà a nubi sparse. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 70%, e il vento continuerà a soffiare da nord-ovest con intensità leggera.

In conclusione, le previsioni meteo per Castiglione delle Stiviere indicano una giornata caratterizzata da un clima fresco e nuvoloso, senza precipitazioni significative. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare leggermente, ma senza variazioni drastiche. Gli amanti della natura e delle attività all’aperto dovranno prepararsi a un clima fresco e umido, ma senza piogge imminenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 12 Novembre a Castiglione delle Stiviere

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +8.2° perc. +7.4° Assenti 5.8 E max 9.8 Levante 74 % 1022 hPa 4 cielo coperto +8.2° perc. +6.8° Assenti 8.7 E max 23.2 Levante 71 % 1021 hPa 7 cielo coperto +8.2° perc. +6.9° Assenti 8 E max 24 Levante 69 % 1023 hPa 10 cielo coperto +10.9° perc. +9.6° Assenti 12 ESE max 20.5 Scirocco 58 % 1024 hPa 13 cielo coperto +12.2° perc. +10.8° Assenti 8 ESE max 14 Scirocco 50 % 1023 hPa 16 cielo coperto +9.2° perc. +9.2° Assenti 3.3 S max 5.4 Ostro 62 % 1024 hPa 19 cielo coperto +8.4° perc. +8.4° Assenti 4.6 NNO max 5.8 Maestrale 64 % 1025 hPa 22 cielo coperto +7.8° perc. +7.1° Assenti 5.4 NNO max 5.2 Maestrale 70 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 16:48

