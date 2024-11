Previsioni Meteo Castiglione delle Stiviere: tutti i dettagli per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Sabato 16 Novembre a Castiglione delle Stiviere si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche favorevoli, con cieli prevalentemente sereni e temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 5°C, con una leggera brezza proveniente da ovest. La copertura nuvolosa sarà minima, garantendo un cielo sereno che favorirà un buon riposo notturno.

Nella mattina, il meteo continuerà a mantenere cieli sereni, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 11°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera, con velocità che varierà tra i 5 e i 10 km/h, renderà l’aria fresca ma piacevole. L’umidità si manterrà attorno al 59%, contribuendo a un clima gradevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero aumento della copertura nuvolosa, ma le condizioni rimarranno comunque favorevoli. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 9°C. La brezza continuerà a soffiare da ovest, mantenendo l’aria fresca e ventilata. Non si prevedono precipitazioni, e l’intensità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Con l’arrivo della sera, il meteo tornerà a stabilizzarsi, con cieli sereni e temperature che si aggireranno intorno ai 6°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata piacevole per eventuali passeggiate all’aperto. L’umidità aumenterà leggermente, ma non ci saranno condizioni di disagio.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castiglione delle Stiviere nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori miti. Tuttavia, è possibile che nei giorni successivi si verifichino lievi variazioni, con un possibile aumento della nuvolosità e un abbassamento delle temperature. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Castiglione delle Stiviere

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +5.5° perc. +5.5° Assenti 2.4 N max 2.8 Tramontana 80 % 1026 hPa 4 cielo sereno +5.3° perc. +5.3° Assenti 4.4 ONO max 4.5 Maestrale 79 % 1025 hPa 7 cielo sereno +5.4° perc. +4.1° Assenti 6.2 ONO max 6.3 Maestrale 77 % 1025 hPa 10 cielo sereno +9.6° perc. +8.1° Assenti 10.3 O max 11.5 Ponente 63 % 1024 hPa 13 cielo sereno +11.2° perc. +10° Assenti 10 O max 11.2 Ponente 59 % 1021 hPa 16 poche nuvole +8.1° perc. +7° Assenti 7.2 O max 7.9 Ponente 74 % 1020 hPa 19 cielo sereno +6.9° perc. +6.2° Assenti 5.3 O max 5.6 Ponente 79 % 1020 hPa 22 cielo sereno +6.2° perc. +5.2° Assenti 5.9 O max 6.2 Ponente 81 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 16:44

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.