Previsioni Meteo Castrovillari: il bollettino per domani domenica 3 novembre

Nella giornata di Domenica 3 Novembre, Castrovillari si troverà a vivere condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un cielo che si manterrà per lo più sereno durante gran parte della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di +12,5°C durante la notte a un massimo di +21,2°C nel corso della mattina. La presenza di nubi sparse si farà notare solo nelle ore serali, ma senza alcuna previsione di precipitazioni. I venti saranno leggeri, con velocità che si attesteranno intorno ai 5-7 km/h, rendendo la giornata particolarmente gradevole.

Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura che si aggirerà intorno ai +13°C. La copertura nuvolosa sarà al 50%, mentre l’umidità si manterrà attorno al 58%. I venti soffieranno da Ovest-Nord Ovest a una velocità di 5,4 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i +21,2°C intorno a mezzogiorno. L’umidità scenderà al 36%, rendendo l’aria più secca e confortevole. I venti continueranno a essere leggeri, provenendo principalmente da Sud Est.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, stabilizzandosi attorno ai +18°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che si manterrà al di sotto del 3%. Anche in questo frangente, i venti saranno deboli, contribuendo a mantenere un clima piacevole.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 53%. Le temperature scenderanno a circa +13°C, e l’umidità aumenterà fino al 71%. Tuttavia, non si prevedono precipitazioni, e i venti continueranno a essere leggeri, mantenendo un clima tranquillo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castrovillari indicano una giornata di Domenica 3 Novembre caratterizzata da condizioni meteorologiche favorevoli, con cieli sereni e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili lievi variazioni nelle temperature e nella copertura nuvolosa. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di questa situazione per trascorrere momenti all’aperto, godendo di un clima ideale.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12.8° perc. +11.7° Assenti 5.2 NO max 5.7 Maestrale 57 % 1023 hPa 4 cielo sereno +12.2° perc. +10.9° Assenti 3.1 NNO max 3.7 Maestrale 54 % 1023 hPa 7 cielo sereno +15.6° perc. +14.4° Assenti 1.5 NO max 3 Maestrale 45 % 1024 hPa 10 cielo sereno +20.1° perc. +19.1° Assenti 3.8 SE max 4.1 Scirocco 37 % 1024 hPa 13 cielo sereno +21° perc. +20.2° Assenti 6.6 ESE max 5.8 Scirocco 37 % 1023 hPa 16 cielo sereno +15° perc. +14.2° Assenti 2.2 ENE max 2.6 Grecale 63 % 1024 hPa 19 cielo sereno +13.7° perc. +12.9° Assenti 2.7 NNO max 3.6 Maestrale 67 % 1024 hPa 22 nubi sparse +12.7° perc. +11.9° Assenti 1.5 NO max 3.7 Maestrale 71 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 16:47

