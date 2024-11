Previsioni Meteo Castrovillari: il bollettino per domani lunedì 18 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 18 Novembre, Castrovillari si troverà a vivere condizioni meteorologiche variabili, caratterizzate da un inizio di giornata con cieli sereni e temperature in aumento. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, mentre nella mattina si assisterà a un miglioramento con l’arrivo di cieli sereni. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 17,8°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, si prevede un incremento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. La sera porterà un ritorno a cieli sereni, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 11°C.

Durante la notte, le condizioni meteo a Castrovillari presenteranno un cielo coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 9°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 94%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 11,7 km/h. L’umidità si manterrà elevata, attorno all’87%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà e si passerà a condizioni di poche nuvole. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 10,8°C alle 07:00 e arrivando fino a 17,8°C entro le 12:00. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 6,2 km/h e i 10,6 km/h. L’umidità diminuirà, portandosi attorno al 54%.

Nel pomeriggio, la situazione meteo cambierà leggermente, con un aumento della copertura nuvolosa fino al 61% alle 16:00. Le temperature inizieranno a calare, scendendo fino a 12,6°C. Tuttavia, non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia che rimarrà bassa, attorno al 10%.

La sera si presenterà con cieli sereni e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 11°C. La velocità del vento rimarrà leggera, con raffiche che non supereranno i 9 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’88%.

In conclusione, le previsioni meteo per Castrovillari indicano una giornata di Lunedì 18 Novembre caratterizzata da un inizio di giornata sereno, seguito da un incremento della nuvolosità nel pomeriggio, senza però significative precipitazioni. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si manterranno su valori miti, rendendo il clima complessivamente gradevole per le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Castrovillari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +9° perc. +7.6° Assenti 9.5 ONO max 11.1 Maestrale 88 % 1016 hPa 4 cielo coperto +8.9° perc. +7.6° Assenti 8.4 ONO max 9 Maestrale 88 % 1015 hPa 7 poche nuvole +10.8° perc. +10.2° Assenti 6.3 ONO max 8.8 Maestrale 83 % 1015 hPa 10 cielo sereno +16.4° perc. +15.6° Assenti 8.2 SO max 11.6 Libeccio 59 % 1014 hPa 13 nubi sparse +17.5° perc. +16.8° Assenti 11 OSO max 13.8 Libeccio 56 % 1013 hPa 16 nubi sparse +12.6° perc. +12.1° prob. 10 % 7.7 OSO max 8.6 Libeccio 83 % 1014 hPa 19 cielo sereno +11.2° perc. +10.7° prob. 20 % 8.4 O max 8.9 Ponente 88 % 1016 hPa 22 cielo sereno +11° perc. +10.5° prob. 19 % 9.4 O max 10.4 Ponente 89 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 16:35

