Previsioni Meteo Castrovillari: il bollettino per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castrovillari di Sabato 23 Novembre indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di instabilità, con piogge leggere che si protrarranno durante le prime ore della notte. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un progressivo diradamento delle nuvole e un abbassamento delle temperature. La giornata si concluderà con cieli sereni e temperature fresche, tipiche della stagione.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno dominate da pioggia leggera. Le temperature si attesteranno intorno ai 9°C, con una percezione di 9°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 12,4 km/h da Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno al 78%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1015 hPa. Con l’avanzare delle ore, la copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 94%.

Nella mattina, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo. Le piogge si attenueranno e, a partire dalle 06:00, il cielo presenterà nubi sparse. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 10,5°C entro le 12:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori intorno ai 9 km/h. L’umidità inizierà a scendere, attestandosi attorno al 36% entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a schiarirsi, con una prevalenza di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 10°C, con una percezione di 8°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 10,3 km/h. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, attorno al 45%, mentre la pressione atmosferica continuerà a salire, raggiungendo i 1030 hPa.

La sera porterà cieli sereni e temperature in calo, che si attesteranno intorno ai 5°C. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, con valori che scenderanno a 2,4 km/h. L’umidità rimarrà costante attorno al 59%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1035 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castrovillari nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilizzazione climatica. Dopo un Sabato caratterizzato da piogge e nuvole, si prevede un miglioramento per Domenica, con cieli sereni e temperature in aumento. Tuttavia, si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Castrovillari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +9.8° perc. +9.8° 0.18 mm 4.7 O max 13 Ponente 77 % 1015 hPa 4 pioggia leggera +8.1° perc. +7.5° 0.15 mm 5.4 NE max 10.2 Grecale 84 % 1019 hPa 7 nubi sparse +6.4° perc. +6.4° Assenti 4.1 E max 9.6 Levante 69 % 1025 hPa 10 nubi sparse +9.4° perc. +8.2° Assenti 8.8 ENE max 12 Grecale 42 % 1027 hPa 13 cielo coperto +10.6° perc. +8.6° Assenti 8.6 E max 11.2 Levante 34 % 1028 hPa 16 nubi sparse +6.7° perc. +5.6° Assenti 6.3 ENE max 7.6 Grecale 51 % 1031 hPa 19 cielo sereno +5.5° perc. +5.5° Assenti 3.8 NNE max 5 Grecale 57 % 1034 hPa 22 cielo sereno +5° perc. +5° Assenti 2.4 NNO max 5.1 Maestrale 59 % 1035 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 16:32

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.