Previsioni Meteo Castrovillari: tutti i dettagli per domani domenica 10 novembre

Le previsioni meteo per Castrovillari di Domenica 10 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori miti durante le ore centrali della giornata. La temperatura massima raggiungerà circa 17,2°C nel primo pomeriggio, mentre le minime si attesteranno intorno ai 8,8°C nelle prime ore della notte. La copertura nuvolosa sarà variabile, passando da un cielo sereno al mattino a nubi sparse nel pomeriggio, per poi tornare a condizioni di cielo sereno in serata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 12,2 km/h.

Durante la notte, le temperature scenderanno gradualmente, con valori che si attesteranno intorno ai 9°C. Il cielo si presenterà sereno, con una copertura nuvolosa molto bassa, attorno all’1%. L’umidità sarà piuttosto alta, raggiungendo il 82%. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1021 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che inizieranno a risalire. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di circa 13,7°C, con una leggera brezza proveniente da est. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma rimarrà sotto il 10%. L’umidità si attesterà attorno al 64%, mentre la pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo di 17,2°C intorno alle 12:00. La copertura nuvolosa aumenterà, passando a nubi sparse, con una percentuale che arriverà fino al 34%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno toccare i 12,2 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 50%, garantendo comunque un clima gradevole.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo sereno, con temperature che scenderanno nuovamente fino a 10°C. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, attorno al 3%, e l’umidità si attesterà intorno al 68%. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1020 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castrovillari nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e condizioni di cielo prevalentemente sereno. Si prevede che il clima rimanga gradevole anche nei giorni successivi, rendendo possibile godere di attività all’aperto senza particolari preoccupazioni legate al meteo.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Castrovillari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +9.6° perc. +9.6° Assenti 3.9 NNE max 4.8 Grecale 75 % 1022 hPa 4 cielo sereno +9° perc. +9° Assenti 3.5 N max 5 Tramontana 82 % 1021 hPa 7 cielo sereno +11.7° perc. +10.8° Assenti 2.7 NE max 4 Grecale 72 % 1021 hPa 10 cielo sereno +16.4° perc. +15.4° Assenti 8.4 ESE max 8.7 Scirocco 51 % 1020 hPa 13 poche nuvole +16.9° perc. +15.9° Assenti 11.3 E max 11.1 Levante 50 % 1018 hPa 16 nubi sparse +11.6° perc. +10.8° Assenti 3.7 E max 4.6 Levante 77 % 1019 hPa 19 cielo sereno +10.5° perc. +9.6° Assenti 4 N max 5.8 Tramontana 75 % 1020 hPa 22 cielo sereno +10° perc. +8.9° Assenti 4.5 N max 5.8 Tramontana 69 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 16:41

