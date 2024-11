Previsioni Meteo Castrovillari: tutti i dettagli per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a Castrovillari si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente sereno, con qualche nuvola nel corso della giornata. Le previsioni del tempo indicano temperature che varieranno da un minimo di 7,9°C durante la notte a un massimo di 17°C nel primo pomeriggio. La presenza di una leggera brezza accompagnerà la giornata, con venti provenienti principalmente da Ovest e Nord Ovest. L’umidità si manterrà su livelli moderati, oscillando tra il 60% e l’88%.

Durante la notte, Castrovillari godrà di un cielo sereno, con temperature che si attesteranno attorno ai 7,9°C. La brezza leggera, con velocità di circa 5,4 km/h, garantirà un clima gradevole, mentre l’umidità aumenterà progressivamente fino a raggiungere il 76%.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 12,8°C entro le 8:00. La copertura nuvolosa sarà minima, con solo il 6% di nuvole. Le condizioni di meteo favorevoli continueranno fino a mezzogiorno, quando si registrerà una temperatura di 17°C e una leggera brezza da Sud Ovest.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un leggero aumento della copertura nuvolosa, ma il cielo rimarrà per lo più sereno. Le temperature si manterranno attorno ai 16°C, con una leggera diminuzione prevista verso le 15:00. L’umidità si stabilizzerà intorno al 76%, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità leggera.

La sera porterà un incremento della nuvolosità, con nubi sparse che si presenteranno a partire dalle 20:00. Le temperature si attesteranno intorno ai 10,3°C, e l’umidità rimarrà alta, attorno all’86%. Non si prevedono precipitazioni, mantenendo così un clima asciutto e fresco.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castrovillari nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili e condizioni di meteo prevalentemente sereno. Tuttavia, si consiglia di prestare attenzione all’aumento della nuvolosità previsto per la sera, che potrebbe preludere a cambiamenti nel clima nei giorni successivi.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +7.9° perc. +7.1° Assenti 6 ONO max 6.6 Maestrale 65 % 1026 hPa 4 cielo sereno +7.9° perc. +6.7° Assenti 7.3 ONO max 7.6 Maestrale 80 % 1025 hPa 7 cielo sereno +10° perc. +9.3° Assenti 6.6 O max 8.3 Ponente 78 % 1025 hPa 10 cielo sereno +15.8° perc. +15° Assenti 7 SO max 8.8 Libeccio 61 % 1023 hPa 13 cielo sereno +16.8° perc. +16.1° Assenti 8.5 OSO max 9.3 Libeccio 61 % 1022 hPa 16 poche nuvole +11.5° perc. +11° Assenti 6.6 O max 6.9 Ponente 86 % 1023 hPa 19 cielo sereno +10.4° perc. +9.8° Assenti 6.8 ONO max 7.3 Maestrale 88 % 1024 hPa 22 nubi sparse +10.3° perc. +9.6° Assenti 5.9 ONO max 6.6 Maestrale 84 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 16:31

