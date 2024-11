Previsioni Meteo Castrovillari: tutti i dettagli per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castrovillari di Mercoledì 20 Novembre evidenziano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge diffuse e temperature che si manterranno su valori relativamente miti. La copertura nuvolosa sarà predominante, con un aumento dell’umidità e venti sostenuti che contribuiranno a rendere il clima più fresco nel corso della giornata.

Nella notte, le condizioni iniziali presenteranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai +11,4°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 24,9 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà contenuta, ma non si escluderanno brevi rovesci. Con l’avanzare delle ore, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto e si registreranno le prime piogge leggere, con temperature che saliranno fino a +16,9°C intorno a mezzogiorno. La pioggia sarà accompagnata da venti freschi, con intensità che varierà tra i 22,9 km/h e i 26,1 km/h. L’umidità si manterrà alta, superando il 70%, e la pressione atmosferica continuerà a diminuire.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un’intensificazione delle precipitazioni, che passeranno da leggere a moderate, con picchi di 1,1 mm di pioggia. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai +15,6°C, mentre i venti continueranno a soffiare con intensità, raggiungendo i 24 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, con un’umidità che si attesterà attorno all’87%.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si aggireranno intorno ai +14°C. Le piogge, seppur più leggere, continueranno a cadere, con valori di precipitazione che si manterranno sotto il millimetro. I venti diventeranno più forti, con raffiche che potranno superare i 58 km/h, rendendo l’atmosfera più frizzante.

In conclusione, le previsioni meteo per Castrovillari nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Giovedì e Venerdì si prevede un miglioramento parziale delle condizioni, ma non si escludono ulteriori rovesci. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno quindi prestare attenzione e pianificare con cautela, tenendo conto delle condizioni atmosferiche variabili.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Castrovillari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +11.7° perc. +11.3° prob. 32 % 14.6 O max 24.4 Ponente 90 % 1012 hPa 4 nubi sparse +12° perc. +11.6° prob. 33 % 14.1 OSO max 24.3 Libeccio 90 % 1011 hPa 7 cielo coperto +13.6° perc. +13.2° prob. 39 % 13.2 OSO max 26.4 Libeccio 85 % 1010 hPa 10 pioggia leggera +16.5° perc. +16.2° 0.39 mm 22.9 OSO max 45.2 Libeccio 76 % 1009 hPa 13 pioggia leggera +16.7° perc. +16.4° 0.49 mm 23.9 OSO max 44.1 Libeccio 73 % 1006 hPa 16 pioggia leggera +14.4° perc. +14.2° 0.76 mm 20.8 OSO max 39 Libeccio 87 % 1005 hPa 19 pioggia leggera +14.2° perc. +13.8° 0.36 mm 25.2 OSO max 53 Libeccio 82 % 1005 hPa 22 pioggia leggera +13.7° perc. +13.2° 0.18 mm 23.4 OSO max 60.8 Libeccio 80 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 16:34

