Previsioni Meteo Catania: il bollettino per domani domenica 3 novembre

Le condizioni meteo di Catania per Domenica 3 Novembre si presenteranno particolarmente favorevoli, con un clima prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà caratterizzato da poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 18°C. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un cielo sereno, con valori che raggiungeranno i 22°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà debole, con raffiche che non supereranno i 10 km/h, rendendo l’atmosfera piacevole e senza precipitazioni previste.

Nel dettaglio, durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, Catania godrà di un cielo sereno con una copertura nuvolosa molto bassa, attorno al 22%. Le temperature si manterranno tra i 17,1°C e i 18,2°C, con un’umidità che si aggirerà intorno al 63%. La direzione del vento sarà prevalentemente da Nord-Ovest, con velocità che non supereranno i 3,8 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà sereno e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 22,1°C entro le ore centrali della giornata. L’umidità si ridurrà ulteriormente, portandosi al 49%. La brezza leggera proveniente da Sud-Est contribuirà a rendere l’aria fresca e piacevole, ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 22,3°C, mantenendo un cielo sereno e senza nuvole. La ventilazione si intensificherà leggermente, con raffiche che potranno arrivare fino a 10 km/h. L’umidità rimarrà contenuta, favorendo una sensazione di benessere.

Durante la sera, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 19°C. Il cielo continuerà a essere sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore serali. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort.

In conclusione, le previsioni del tempo per Catania nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature gradevoli. Lunedì e martedì si prevede un clima simile, con temperature che si manterranno sopra i 18°C. Pertanto, sarà un’ottima opportunità per godere di attività all’aperto e sfruttare al meglio il bel tempo.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +17.6° perc. +17.2° Assenti 1.7 NNO max 3 Maestrale 67 % 1022 hPa 5 cielo sereno +17.1° perc. +16.5° Assenti 3.8 ONO max 4.2 Maestrale 63 % 1023 hPa 8 cielo sereno +19.6° perc. +19° Assenti 1.7 SO max 3.7 Libeccio 54 % 1024 hPa 11 cielo sereno +21.7° perc. +21.3° Assenti 4.5 SE max 4.1 Scirocco 51 % 1024 hPa 14 cielo sereno +22.1° perc. +21.6° Assenti 8.1 SE max 7.2 Scirocco 48 % 1022 hPa 17 cielo sereno +19.7° perc. +19.4° Assenti 7.4 ESE max 11.4 Scirocco 63 % 1023 hPa 20 cielo sereno +19° perc. +18.8° Assenti 1 S max 3.4 Ostro 69 % 1024 hPa 23 cielo sereno +18.1° perc. +17.9° Assenti 4.7 O max 5.5 Ponente 72 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 16:56

