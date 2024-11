Previsioni Meteo Catania: il bollettino per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Catania di Mercoledì 20 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene durante le ore diurne, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 23,5°C nel pomeriggio. I venti si presenteranno moderati, con raffiche che potranno arrivare fino a 43,6 km/h.

Nella notte, Catania godrà di un cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 16,7°C. La mattina si aprirà con condizioni simili, mantenendo un cielo sereno e temperature in lieve aumento, che toccheranno i 20,9°C intorno alle 10:00. I venti, provenienti da Ovest, si presenteranno con intensità variabile, raggiungendo i 26,8 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con una leggera presenza di nuvole verso le 14:00. Le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 23,5°C alle 13:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 30 km/h, contribuendo a un clima fresco e piacevole.

Con l’arrivo della sera, la situazione cambierà: il cielo si coprirà progressivamente, portando a condizioni di cielo coperto entro le 19:00. Le temperature scenderanno a 18,7°C e l’umidità aumenterà, raggiungendo il 72%. I venti continueranno a soffiare da Ovest, mantenendo una certa intensità, con raffiche che potranno arrivare fino a 42 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Catania nei prossimi giorni indicano un aumento della nuvolosità e un abbassamento delle temperature. Giovedì e Venerdì si prevede un clima più instabile, con possibilità di piogge. Pertanto, sarà opportuno monitorare le previsioni meteo per eventuali cambiamenti significativi.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +16.4° perc. +15.9° Assenti 14.3 O max 26 Ponente 69 % 1015 hPa 5 cielo sereno +16° perc. +15.4° Assenti 15.5 O max 25.6 Ponente 69 % 1014 hPa 8 cielo sereno +18.2° perc. +17.7° Assenti 17.7 O max 30.3 Ponente 63 % 1013 hPa 11 cielo sereno +22.2° perc. +21.8° Assenti 26.8 O max 38.3 Ponente 53 % 1011 hPa 14 poche nuvole +22.8° perc. +22.6° Assenti 29.4 OSO max 40.5 Libeccio 55 % 1009 hPa 17 cielo sereno +19.3° perc. +19.1° prob. 7 % 23.5 O max 41.8 Ponente 70 % 1010 hPa 20 cielo coperto +18.6° perc. +18.3° Assenti 23.9 O max 40.7 Ponente 70 % 1010 hPa 23 cielo coperto +17.4° perc. +17.1° Assenti 23.1 O max 37.6 Ponente 75 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 16:44

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.