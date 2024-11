Previsioni Meteo Catania: il bollettino per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Catania di Sabato 9 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un predominio di nuvolosità e possibilità di pioggia leggera. Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse, mantenendo temperature miti intorno ai 17,9°C. La mattina porterà un incremento della copertura nuvolosa, con l’arrivo di piogge leggere nel corso della giornata. Le temperature si attesteranno tra i 19°C e i 19,6°C, mentre i venti saranno prevalentemente leggeri.

Nel dettaglio, la notte si svolgerà con nubi sparse e temperature che si manterranno attorno ai 17,6°C. La copertura nuvolosa varierà dal 38% al 65%, con una leggera brezza proveniente da est. Non si registreranno precipitazioni significative, mantenendo un’umidità intorno al 76%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà ulteriormente, passando a una condizione di cielo coperto. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 19,3°C entro le 09:00. Le previsioni del tempo indicano anche la possibilità di pioggia leggera tra le 09:00 e le 10:00, con una probabilità di precipitazioni che si attesterà attorno al 4%. L’umidità si manterrà attorno al 67%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 19°C, mentre la probabilità di pioggia aumenterà fino al 29%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con velocità che varieranno tra i 6 km/h e i 10 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno attorno ai 18°C. Le previsioni meteo indicano la continuazione delle piogge leggere, con accumuli che potranno raggiungere i 0,44 mm entro la fine della giornata. L’umidità si manterrà alta, intorno al 74%, e il cielo rimarrà coperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Catania nei prossimi giorni indicano un trend di instabilità, con possibilità di piogge e temperature che si manterranno su valori miti. Domani, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, ma la nuvolosità potrebbe persistere. Dopodomani, le temperature potrebbero subire un ulteriore abbassamento, rendendo necessario un abbigliamento adeguato per affrontare le variazioni climatiche.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +17.5° perc. +17.4° Assenti 3.2 E max 6.3 Levante 79 % 1024 hPa 5 nubi sparse +17.6° perc. +17.4° Assenti 1.7 SE max 5.7 Scirocco 78 % 1024 hPa 8 cielo coperto +18.6° perc. +18.4° prob. 4 % 3.5 SE max 6.9 Scirocco 74 % 1024 hPa 11 cielo coperto +19.4° perc. +19.1° prob. 8 % 9.2 E max 10.1 Levante 65 % 1023 hPa 14 cielo coperto +19.6° perc. +19.2° prob. 29 % 10.7 ESE max 10.6 Scirocco 62 % 1022 hPa 17 cielo coperto +18.5° perc. +18.2° prob. 29 % 6.2 ESE max 8.7 Scirocco 68 % 1021 hPa 20 cielo coperto +18.3° perc. +18° prob. 19 % 6.8 ESE max 9.3 Scirocco 70 % 1022 hPa 23 pioggia leggera +17.8° perc. +17.6° 0.44 mm 4.9 E max 7.6 Levante 74 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 16:51

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.