Previsioni Meteo Catania: tutti i dettagli per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Catania di Domenica 17 Novembre si presentano decisamente favorevoli, con condizioni di cielo sereno che caratterizzeranno l’intera giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 14°C e i 19,5°C, rendendo l’atmosfera particolarmente mite per la stagione. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, con percentuali che non supereranno il 3%, e le precipitazioni saranno assenti, garantendo così un’ottima visibilità e un clima ideale per attività all’aperto.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 14°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest-Nord Ovest. La umidità si manterrà attorno al 75%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1020 hPa.

Durante la mattina, il clima continuerà a essere sereno, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 18°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento varierà tra i 4,5 km/h e i 6,4 km/h, mantenendo un’intensità leggera. L’assenza di nuvole garantirà un’ottima esposizione al sole, rendendo la mattinata particolarmente piacevole.

Nel pomeriggio, si registreranno le temperature più elevate, con un picco di 19,5°C alle ore 14:00. Anche in questo frangente, il cielo sereno continuerà a dominare, e la velocità del vento rimarrà contenuta, favorendo un clima stabile e confortevole. L’umidità si attesterà attorno al 42%, rendendo l’aria fresca e frizzante.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 15°C. Tuttavia, il cielo rimarrà sereno, e le condizioni meteo continueranno a essere favorevoli per eventuali uscite serali. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, creando un’atmosfera tranquilla e rilassante.

In conclusione, le previsioni del tempo per Catania nei prossimi giorni si prospettano stabili e favorevoli, con un clima mite e sereno che continuerà a caratterizzare la città. Le temperature rimarranno sopra la media stagionale, e non si prevedono cambiamenti significativi nel breve termine. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni ideali per godere appieno della bellezza di Catania.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +14° perc. +13.4° Assenti 3.7 ONO max 5.3 Maestrale 73 % 1020 hPa 5 cielo sereno +13.6° perc. +12.9° Assenti 4.5 ONO max 4.9 Maestrale 71 % 1020 hPa 8 cielo sereno +15.5° perc. +14.6° Assenti 6.1 O max 7.5 Ponente 60 % 1020 hPa 11 cielo sereno +18° perc. +17.2° Assenti 5.7 OSO max 8.1 Libeccio 49 % 1018 hPa 14 cielo sereno +19.5° perc. +18.6° Assenti 4.5 SSE max 7.3 Scirocco 42 % 1017 hPa 17 cielo sereno +16.7° perc. +15.8° Assenti 3.7 ENE max 4.3 Grecale 56 % 1017 hPa 20 cielo sereno +15.7° perc. +14.8° Assenti 6.3 O max 8 Ponente 59 % 1017 hPa 23 cielo sereno +15.2° perc. +14.1° Assenti 9.6 O max 16.1 Ponente 52 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 16:46

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.