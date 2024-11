Previsioni Meteo Catania: tutti i dettagli per domani mercoledì 6 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Catania di Mercoledì 6 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità, con piogge leggere che accompagneranno gran parte della mattinata. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 20°C. La situazione meteorologica si stabilizzerà nel pomeriggio, quando si assisterà a un parziale miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse e un calo delle precipitazioni. La sera porterà un cielo sereno, favorendo un clima più gradevole.

Durante la notte, Catania continuerà a essere interessata da piogge leggere, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 78%. Le temperature si aggireranno intorno ai 18°C, con una leggera brezza proveniente da Sud-Sud Est. L’umidità si manterrà elevata, intorno all’84%, e si registreranno deboli precipitazioni.

Nella mattina, le previsioni del tempo confermeranno la presenza di piogge leggere, con una copertura nuvolosa che si ridurrà progressivamente. Le temperature percepite si stabilizzeranno attorno ai 19°C, mentre la velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 10,8 km/h. L’umidità rimarrà alta, ma si prevede una diminuzione delle precipitazioni nel corso della mattinata.

Il pomeriggio porterà un cambiamento significativo, con l’arrivo di nubi sparse e un abbassamento della copertura nuvolosa al 51%. Le temperature si manterranno intorno ai 19°C, con una leggera brezza che continuerà a soffiare da Est. Le probabilità di pioggia diminuiranno, rendendo il clima più piacevole e permettendo di godere di qualche momento di sole.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà sereno, con una copertura nuvolosa che scenderà al 10%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 18°C, favorendo un clima mite e confortevole. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, creando condizioni ideali per una passeggiata all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Catania nei prossimi giorni evidenzieranno un miglioramento generale, con un clima più stabile e temperature gradevoli. Giovedì e Venerdì si prevede un cielo prevalentemente sereno, con temperature che continueranno a oscillare tra i 18°C e i 20°C. Le condizioni meteo si presenteranno favorevoli per attività all’aperto, rendendo il fine settimana particolarmente invitante.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 6 Novembre a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +17.7° perc. +17.8° 0.38 mm 2.3 S max 3.8 Ostro 84 % 1024 hPa 5 pioggia leggera +17.4° perc. +17.5° 0.34 mm 2.4 S max 4.5 Ostro 85 % 1025 hPa 8 pioggia leggera +18.6° perc. +18.6° 0.24 mm 4.6 SE max 6.8 Scirocco 79 % 1026 hPa 11 pioggia leggera +20° perc. +19.9° 0.46 mm 9.6 ESE max 9.7 Scirocco 72 % 1026 hPa 14 pioggia leggera +19.9° perc. +19.8° 0.1 mm 11.5 ESE max 12.3 Scirocco 71 % 1026 hPa 17 nubi sparse +18.8° perc. +18.6° prob. 57 % 8.4 E max 12.4 Levante 75 % 1026 hPa 20 cielo sereno +18.5° perc. +18.4° prob. 4 % 6.2 E max 8.3 Levante 76 % 1027 hPa 23 poche nuvole +18.3° perc. +18.2° Assenti 4 E max 5.7 Levante 75 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 16:53

