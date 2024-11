Previsioni Meteo Catanzaro: il bollettino per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Catanzaro di Lunedì 11 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, con temperature che si manterranno su valori miti durante la mattina e il pomeriggio. Tuttavia, nel corso della giornata, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a condizioni di cielo parzialmente nuvoloso e, in serata, a un cielo più coperto. Le temperature percepite varieranno, ma si manterranno generalmente sopra i 10°C, rendendo la giornata piuttosto gradevole.

Durante la notte, le condizioni saranno di cielo sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 11°C. La mattina inizierà con cieli sereni e temperature che saliranno rapidamente, raggiungendo i 17,5°C intorno alle 11:00. La brezza leggera proveniente da nord-est contribuirà a mantenere l’aria fresca e piacevole. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno all’8%, con una probabilità di precipitazioni molto bassa.

Nel pomeriggio, il cielo inizierà a coprirsi progressivamente, passando da nubi sparse a una maggiore copertura nuvolosa. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 16°C alle 14:00 e continuando a diminuire fino a raggiungere i 13°C verso le 17:00. La velocità del vento rimarrà moderata, con raffiche che non supereranno i 16 km/h. L’umidità aumenterà, portando a un valore del 78% entro la fine del pomeriggio.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà prevalentemente coperto. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 12°C, con una sensazione di freschezza accentuata dall’umidità. Le probabilità di pioggia rimarranno basse, ma non si escludono brevi rovesci. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1020 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Catanzaro nei prossimi giorni indicano un trend di instabilità, con un possibile aumento delle precipitazioni a partire da Martedì. La giornata di Lunedì si presenterà quindi come un’opportunità per godere di un clima mite, prima dell’arrivo di condizioni più variabili. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a Catanzaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +11.2° perc. +10.4° Assenti 5.6 N max 7 Tramontana 77 % 1020 hPa 4 cielo sereno +11° perc. +10.1° Assenti 5.3 N max 7.4 Tramontana 77 % 1020 hPa 7 cielo sereno +13.6° perc. +12.7° prob. 11 % 4 NNE max 11.1 Grecale 67 % 1020 hPa 10 cielo sereno +17.1° perc. +16.4° prob. 13 % 10.6 E max 13.1 Levante 58 % 1020 hPa 13 nubi sparse +16.7° perc. +16° Assenti 12.7 ESE max 13.6 Scirocco 60 % 1019 hPa 16 nubi sparse +13.7° perc. +13.1° Assenti 10.2 ENE max 14.7 Grecale 75 % 1020 hPa 19 cielo coperto +12.2° perc. +11.5° prob. 2 % 7.5 NE max 12.5 Grecale 78 % 1021 hPa 22 cielo coperto +12.8° perc. +11.9° prob. 2 % 7.4 NE max 14.4 Grecale 70 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 16:40

