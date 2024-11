Previsioni Meteo Catanzaro: il bollettino per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Catanzaro di Venerdì 15 Novembre evidenziano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di instabilità, con piogge che si protrarranno fino alla mattinata. La temperatura si manterrà su valori freschi, oscillando tra +11,8°C e +14,2°C durante le ore diurne. La copertura nuvolosa sarà predominante, con un graduale miglioramento previsto nel pomeriggio e in serata. I venti saranno prevalentemente leggeri, provenienti da nord e nord-ovest, con intensità che varierà tra 3,2 km/h e 9 km/h.

Nella notte, Catanzaro si troverà sotto un cielo coperto con piogge leggere. La temperatura si attesterà intorno ai +12°C, con un’umidità elevata che raggiungerà il 94%. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che potranno arrivare fino a 1,51 mm. La situazione non migliorerà immediatamente, poiché anche nelle prime ore della mattina si registreranno piogge leggere, accompagnate da una temperatura che varierà tra +11,7°C e +12,9°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con un’umidità che si manterrà sopra l’80%.

Proseguendo nella giornata, il pomeriggio porterà un lieve miglioramento, con la possibilità di schiarite e un graduale diradamento delle nuvole. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo un massimo di +14°C. Le piogge si faranno più sporadiche, con accumuli ridotti a 0,17 mm. La ventilazione rimarrà leggera, favorendo una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai +9°C. L’umidità scenderà, portando a un clima più secco e gradevole. Le condizioni meteo si stabilizzeranno, con venti leggeri che contribuiranno a mantenere un’atmosfera piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Catanzaro nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con un weekend che si preannuncia più soleggiato e con temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché la variabilità climatica è sempre possibile in questa stagione.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +12° perc. +11.4° prob. 46 % 9 NO max 10.8 Maestrale 81 % 1016 hPa 4 pioggia moderata +12.1° perc. +11.8° 1.43 mm 7.1 N max 12.3 Tramontana 91 % 1016 hPa 7 pioggia leggera +11.9° perc. +11.5° 0.29 mm 4.8 NE max 8.8 Grecale 89 % 1016 hPa 10 pioggia leggera +14.1° perc. +13.4° 0.79 mm 2.7 N max 16.1 Tramontana 70 % 1016 hPa 13 pioggia leggera +14° perc. +13.2° 0.47 mm 4.2 NNO max 15.2 Maestrale 66 % 1016 hPa 16 nubi sparse +11° perc. +10.2° prob. 36 % 5.7 NNE max 8 Grecale 79 % 1017 hPa 19 cielo sereno +9.5° perc. +8.5° Assenti 8 NO max 10.1 Maestrale 77 % 1018 hPa 22 poche nuvole +9.2° perc. +8.2° prob. 1 % 7.4 NO max 8 Maestrale 76 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 16:37

