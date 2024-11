Previsioni Meteo Catanzaro: tutti i dettagli per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Catanzaro di Domenica 10 Novembre evidenziano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno al mattino, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 17,2°C intorno a mezzogiorno. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 14,1 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà molto bassa, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 11,7°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 3%, e l’umidità si manterrà intorno al 64%. La brezza leggera proveniente da nord accompagnerà queste ore tranquille.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 17,2°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto il 30%. L’umidità si ridurrà, favorendo una sensazione di maggiore comfort. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 97%. Le temperature inizieranno a scendere, con valori che si attesteranno intorno ai 15,3°C. Nonostante l’aumento delle nubi, la probabilità di pioggia rimarrà molto bassa, con un’intensità di precipitazioni assente. L’umidità aumenterà, portandosi attorno al 73%.

La sera porterà con sé un cielo parzialmente nuvoloso, con temperature che scenderanno fino a 11,5°C. La copertura nuvolosa si stabilizzerà attorno al 36%, mentre l’umidità si manterrà alta, intorno all’80%. La brezza leggera continuerà a soffiare da nord, rendendo l’atmosfera fresca e gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Catanzaro indicano una giornata di Domenica 10 Novembre caratterizzata da un inizio sereno e un progressivo aumento della nuvolosità. I giorni successivi potrebbero portare a un ulteriore abbassamento delle temperature e a un incremento della copertura nuvolosa, ma senza significative precipitazioni. Gli amanti del clima mite potranno approfittare di questa giornata, mentre per i prossimi giorni si raccomanda di tenere d’occhio le previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Catanzaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +11.5° perc. +10.4° Assenti 5.3 N max 6.4 Tramontana 64 % 1022 hPa 4 cielo sereno +11.1° perc. +10° Assenti 5.4 N max 6.9 Tramontana 68 % 1021 hPa 7 cielo sereno +13.6° perc. +12.6° Assenti 2.3 NNE max 5.3 Grecale 63 % 1021 hPa 10 cielo sereno +16.9° perc. +16° Assenti 8.6 ESE max 10.8 Scirocco 55 % 1020 hPa 13 cielo coperto +17° perc. +16.2° prob. 1 % 10.2 SE max 11.4 Scirocco 57 % 1018 hPa 16 cielo coperto +13.7° perc. +13.3° prob. 9 % 6.8 E max 10.3 Levante 83 % 1019 hPa 19 nubi sparse +12.7° perc. +12.2° Assenti 5.8 NNE max 7.4 Grecale 83 % 1020 hPa 22 nubi sparse +11.6° perc. +11° Assenti 6.6 N max 6.8 Tramontana 80 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 16:41

