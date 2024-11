Previsioni Meteo Catanzaro: tutti i dettagli per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Catanzaro di Domenica 17 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un incremento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 17,4°C durante la mattina. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno toccare i 23,5 km/h nel pomeriggio. L’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, specialmente nelle ore serali.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si aggireranno intorno ai 9°C. La mattina inizierà con cieli sereni e temperature in aumento, che toccheranno i 17,4°C intorno a mezzogiorno. La ventilazione sarà leggera, proveniente da ovest, con velocità che varieranno tra i 7 km/h e i 14 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 50%, garantendo un comfort climatico accettabile.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con cieli sereni e temperature che inizieranno a scendere, raggiungendo i 14,7°C alle 15:00. La brezza vivace continuerà a soffiare, mantenendo l’aria fresca e piacevole. Le nuvole inizieranno a comparire verso le 18:00, quando la copertura nuvolosa aumenterà fino al 6%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 11°C.

La sera porterà un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si presenteranno nel cielo. Le temperature si manterranno attorno ai 10°C, con un’umidità che salirà fino al 78%. La ventilazione rimarrà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 22 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo la giornata asciutta.

In conclusione, le previsioni del tempo per Catanzaro nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e un aumento della nuvolosità. Lunedì e martedì si prevede un ulteriore incremento delle temperature, mentre mercoledì potrebbe portare qualche variazione nelle condizioni meteo. Gli amanti del clima temperato troveranno in questo periodo un’ottima opportunità per godere delle belle giornate all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Catanzaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +8.9° perc. +7.6° Assenti 8.4 NO max 10.4 Maestrale 71 % 1021 hPa 4 cielo sereno +8.9° perc. +7.6° Assenti 8.7 NO max 11.5 Maestrale 71 % 1020 hPa 7 cielo sereno +11.5° perc. +10.4° Assenti 7.1 ONO max 12 Maestrale 65 % 1020 hPa 10 cielo sereno +16.6° perc. +15.7° Assenti 11.6 O max 18.4 Ponente 50 % 1018 hPa 13 cielo sereno +17.2° perc. +16.3° Assenti 15.8 O max 22.1 Ponente 50 % 1016 hPa 16 cielo sereno +12.3° perc. +11.5° Assenti 14.3 ONO max 22.3 Maestrale 74 % 1016 hPa 19 nubi sparse +11.3° perc. +10.4° Assenti 12.4 NO max 22.2 Maestrale 73 % 1016 hPa 22 nubi sparse +11° perc. +10.2° Assenti 12 NO max 20.8 Maestrale 76 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 16:36

