Previsioni Meteo Catanzaro: tutti i dettagli per domani martedì 5 novembre

Martedì 5 Novembre a Catanzaro si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un cielo che si manterrà per lo più sereno durante le ore diurne. Le previsioni meteo indicano temperature che si attesteranno intorno ai 19°C nel pomeriggio, con una leggera diminuzione nelle ore serali. La presenza di nuvole sparse sarà più evidente nel pomeriggio, ma senza alcuna previsione di precipitazioni. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da direzioni settentrionali e orientali.

Durante la notte, le temperature si manterranno sui 13°C, con una leggera copertura nuvolosa che non influenzerà il comfort notturno. La mattina inizierà con un cielo sereno e temperature che saliranno rapidamente, raggiungendo i 19°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera accompagnerà la giornata, rendendo l’atmosfera gradevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che non porteranno a precipitazioni. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 16°C. I venti rimarranno deboli, contribuendo a mantenere un clima piacevole, nonostante l’aumento dell’umidità.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 13°C. L’umidità si manterrà alta, ma senza creare disagio. I venti continueranno a essere leggeri, favorendo un’atmosfera tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Catanzaro indicano un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che si manterranno stabili e un cielo prevalentemente sereno. Non si prevedono cambiamenti significativi, rendendo questo periodo particolarmente adatto per attività all’aperto. La settimana si prospetta quindi con un meteo favorevole, ideale per godere delle bellezze della città e del suo territorio.

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +13.1° perc. +12.6° Assenti 4.9 NNO max 5.5 Maestrale 84 % 1025 hPa 4 poche nuvole +12.6° perc. +12.1° Assenti 4.5 NNO max 5.1 Maestrale 83 % 1025 hPa 7 cielo sereno +15.4° perc. +14.8° Assenti 0.9 NE max 2.7 Grecale 72 % 1025 hPa 10 cielo sereno +18.7° perc. +18.2° Assenti 7 SE max 6 Scirocco 59 % 1025 hPa 13 poche nuvole +19° perc. +18.5° Assenti 9.2 SE max 7.4 Scirocco 60 % 1024 hPa 16 nubi sparse +14.9° perc. +14.6° Assenti 4.2 ESE max 5.4 Scirocco 82 % 1024 hPa 19 cielo sereno +13.6° perc. +13.2° Assenti 3.5 N max 4.5 Tramontana 87 % 1025 hPa 22 cielo sereno +13.1° perc. +12.7° Assenti 4.4 NNO max 5.3 Maestrale 85 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 16:46

