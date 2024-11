Previsioni Meteo Cava De’ Tirreni: il bollettino per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cava De’ Tirreni di Lunedì 25 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio e una sera nuvolosi. Le temperature si manterranno su valori moderati, con una leggera diminuzione nel corso della giornata. La presenza di nuvole sarà significativa, specialmente nel pomeriggio, quando si registrerà una copertura nuvolosa elevata. I venti saranno deboli e prevalentemente orientati da sud-est, contribuendo a un’atmosfera piuttosto stabile.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo sereno e una temperatura che si attesterà intorno ai 9,7°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, attorno al 4%, con un’umidità che si aggirerà intorno al 57%. I venti saranno leggeri, provenienti da nord-est, con una velocità di circa 4,5 km/h.

Nella mattina, il meteo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 10,2°C alle 07:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, arrivando al 10%. I venti rimarranno deboli, con una velocità di circa 7 km/h. A partire dalle 08:00, si assisterà a un aumento della nuvolosità, con la presenza di poche nuvole e temperature che toccheranno i 11,7°C.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 95%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 14,2°C, mentre l’umidità aumenterà fino al 49%. I venti saranno deboli, con una velocità che varierà tra i 2,5 km/h e i 4,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo così una situazione di stabilità atmosferica.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, mantenendo il cielo coperto e le temperature intorno ai 12,9°C. L’umidità continuerà a salire, toccando il 66%. I venti rimarranno leggeri, con una velocità di circa 3,6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cava De’ Tirreni di Lunedì 25 Novembre evidenziano una giornata che inizierà con condizioni favorevoli, ma che si trasformerà in un pomeriggio e una sera nuvolosi. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e una copertura nuvolosa che potrebbe persistere. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il bel tempo potrebbe tardare a tornare.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +9.5° perc. +9.5° Assenti 4.8 ENE max 4.5 Grecale 58 % 1032 hPa 4 cielo sereno +9.2° perc. +8.5° Assenti 6.4 ENE max 5.9 Grecale 54 % 1031 hPa 7 cielo sereno +10.2° perc. +8.4° Assenti 7 ENE max 6.4 Grecale 46 % 1030 hPa 10 nubi sparse +13.8° perc. +12.4° Assenti 3.6 S max 3.8 Ostro 45 % 1029 hPa 13 cielo coperto +14.2° perc. +13° Assenti 4.5 OSO max 4.8 Libeccio 48 % 1027 hPa 16 cielo coperto +13.5° perc. +12.4° Assenti 2.5 SSE max 3.6 Scirocco 55 % 1026 hPa 19 cielo coperto +13.1° perc. +12.1° Assenti 3.3 ESE max 4.1 Scirocco 60 % 1026 hPa 22 cielo coperto +12.9° perc. +11.9° Assenti 3.6 SE max 4.5 Scirocco 64 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 16:35

