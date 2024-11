Previsioni Meteo Cava De’ Tirreni: il bollettino per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cava De’ Tirreni di Mercoledì 20 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica. Durante la notte, si assisterà a pioggia leggera con temperature che si manterranno intorno ai 14,7°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 88%. La velocità del vento varierà tra i 8,9 km/h e i 11,1 km/h, proveniente principalmente da Ovest-Sud Ovest. Le precipitazioni saranno moderate, con valori che si aggireranno intorno ai 0,25 mm.

Nella mattina, la situazione non subirà significative variazioni. La pioggia leggera continuerà a cadere, con temperature che saliranno fino a 17,6°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 92%, e il vento si intensificherà, raggiungendo punte di 22,8 km/h. Le precipitazioni si attesteranno su valori compresi tra 0,41 mm e 1,13 mm, con una probabilità di pioggia che si manterrà costante.

Nel pomeriggio, si prevede un incremento dell’intensità della pioggia, che passerà a moderata. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16,8°C, mentre il vento potrà raggiungere i 34,6 km/h, con raffiche che potrebbero superare i 68 km/h. La copertura nuvolosa sarà del 56%, e le precipitazioni potrebbero arrivare fino a 1,06 mm.

La sera porterà un cambiamento, con un parziale diradamento delle nubi. Si passerà da un cielo coperto a nubi sparse, con temperature che scenderanno a 15,5°C. Il vento continuerà a mantenere una certa intensità, con velocità attorno ai 28,7 km/h. Le precipitazioni si ridurranno, ma non mancheranno del tutto, con valori di 0,24 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cava De’ Tirreni nei prossimi giorni evidenziano un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Giovedì e Venerdì si prevede un progressivo aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni, con cieli che tenderanno a schiarirsi. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché la variabilità atmosferica potrebbe riservare sorprese.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +14.7° perc. +14.4° 0.14 mm 8.9 OSO max 14.9 Libeccio 83 % 1012 hPa 4 pioggia leggera +14.5° perc. +14.2° 0.24 mm 10.3 OSO max 16.3 Libeccio 84 % 1010 hPa 7 pioggia leggera +15° perc. +14.9° 0.92 mm 15 SO max 24.8 Libeccio 87 % 1009 hPa 10 pioggia moderata +17.1° perc. +16.8° 1.13 mm 20.7 OSO max 37 Libeccio 77 % 1007 hPa 13 pioggia leggera +17.4° perc. +17.2° 0.73 mm 23.5 OSO max 42.3 Libeccio 74 % 1005 hPa 16 pioggia leggera +16.7° perc. +16.5° 0.63 mm 28.8 OSO max 62.4 Libeccio 79 % 1003 hPa 19 cielo coperto +15.8° perc. +15.4° prob. 7 % 28.1 O max 70.4 Ponente 74 % 1004 hPa 22 pioggia leggera +15.7° perc. +15.2° 0.24 mm 36.5 O max 70.6 Ponente 71 % 1003 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 16:38

