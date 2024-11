Previsioni Meteo Cava De’ Tirreni: il bollettino per domani mercoledì 6 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 6 Novembre a Cava De’ Tirreni indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa sarà minima, permettendo al sole di dominare il cielo. Le temperature si attesteranno tra i 15,6°C e i 20,3°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà inizialmente coperto, con una copertura nuvolosa del 100% e una temperatura di 15,7°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un progressivo diradamento delle nubi, che porterà a condizioni di nubi sparse fino alle prime luci dell’alba. La temperatura percepita scenderà leggermente, mantenendosi comunque sopra i 14°C. La velocità del vento sarà moderata, attorno ai 6 km/h, proveniente da Nord Est.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che raggiungerà i 19,2°C entro le ore 10:00. L’umidità si manterrà attorno al 40%, rendendo l’aria piuttosto secca e gradevole. La brezza leggera accompagnerà le attività all’aperto, con venti che si muoveranno a una velocità di circa 4,8 km/h. Le condizioni di bel tempo continueranno a caratterizzare la mattinata, favorendo una piacevole esperienza per chi si recherà a lavoro o a scuola.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 20,3°C alle ore 13:00. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 6%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera ancora più gradevole. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque a livelli accettabili, intorno al 39%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 15,6°C alle ore 23:00. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. L’umidità aumenterà progressivamente, raggiungendo il 62%. Le condizioni di bel tempo favoriranno attività serali all’aperto, rendendo la serata particolarmente piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cava De’ Tirreni nei prossimi giorni indicano un mantenimento di queste condizioni favorevoli. Giovedì e venerdì si prevede un clima simile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e cieli sereni. Tuttavia, è possibile che nel fine settimana si verifichino lievi variazioni, con un aumento della copertura nuvolosa e un abbassamento delle temperature. Sarà opportuno seguire gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti significativi nelle previsioni meteo.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +15.5° perc. +14.5° Assenti 6 NE max 6.2 Grecale 55 % 1024 hPa 4 nubi sparse +14.8° perc. +13.8° Assenti 6.8 NE max 6.6 Grecale 56 % 1025 hPa 7 cielo sereno +15.6° perc. +14.6° Assenti 6 ENE max 6.6 Grecale 53 % 1026 hPa 10 cielo sereno +19.2° perc. +18.3° Assenti 0.8 S max 3.1 Ostro 40 % 1026 hPa 13 cielo sereno +20.3° perc. +19.4° Assenti 6.6 SO max 6.3 Libeccio 39 % 1025 hPa 16 cielo sereno +18.4° perc. +17.5° Assenti 3 SSO max 4.6 Libeccio 49 % 1026 hPa 19 cielo sereno +17° perc. +16.2° Assenti 5.7 ENE max 5.9 Grecale 57 % 1027 hPa 22 cielo sereno +15.9° perc. +15.2° Assenti 7.8 NE max 8.8 Grecale 61 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 16:48

