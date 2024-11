Previsioni Meteo Cava De’ Tirreni: tutti i dettagli per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cava De’ Tirreni di Domenica 10 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni climatiche favorevoli, con temperature miti e cieli prevalentemente sereni. Durante la notte, si osserveranno poche nuvole e una leggera brezza, mentre al mattino il cielo si presenterà sereno, favorendo un piacevole riscaldamento delle temperature. Nel pomeriggio, si manterrà un clima stabile, con temperature che raggiungeranno i 19,4°C. La sera continuerà a essere serena, con una leggera diminuzione delle temperature.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, si registreranno nubi sparse con una temperatura di circa 14,9°C e una leggera brezza proveniente da Nord Est. La copertura nuvolosa sarà del 49%, mentre l’umidità si attesterà intorno al 64%. Con il passare delle ore, fino alle 05:00, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 13,6°C.

Durante la mattina, a partire dalle 06:00, il cielo sarà completamente sereno, con temperature che saliranno fino a 19,3°C entro le 12:00. La brezza leggera continuerà a soffiare da Nord Est, con velocità variabile tra 5 km/h e 9,8 km/h. L’umidità si ridurrà, raggiungendo il 41% alle 12:00.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 19,4°C alle 13:00, mantenendosi attorno ai 18°C fino alle 16:00. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che non supererà i 9 km/h. L’umidità si stabilizzerà intorno al 42%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a 15,1°C entro le 21:00. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza da Nord Est. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 62%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cava De’ Tirreni nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature gradevoli. Lunedì e martedì si prevede un leggero calo delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni meteorologiche. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, godendo di un clima favorevole.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Cava De’ Tirreni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +14.6° perc. +13.8° prob. 2 % 7.7 NE max 9.1 Grecale 66 % 1021 hPa 4 poche nuvole +13.8° perc. +13.1° prob. 1 % 9.4 NE max 11.5 Grecale 71 % 1020 hPa 7 cielo sereno +14.4° perc. +13.7° Assenti 9.5 NE max 11.9 Grecale 71 % 1020 hPa 10 cielo sereno +18.1° perc. +17.2° Assenti 5 NE max 7.3 Grecale 47 % 1019 hPa 13 cielo sereno +19.4° perc. +18.4° Assenti 2.6 SO max 7.7 Libeccio 42 % 1017 hPa 16 cielo sereno +17.2° perc. +16.4° Assenti 2.6 ESE max 7.3 Scirocco 51 % 1018 hPa 19 cielo sereno +15.9° perc. +15° Assenti 8 NE max 9.5 Grecale 55 % 1019 hPa 22 cielo sereno +14.7° perc. +13.8° Assenti 9.6 NE max 11.9 Grecale 61 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 16:45

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.