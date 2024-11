Previsioni Meteo Cava De’ Tirreni: tutti i dettagli per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 17 Novembre a Cava De’ Tirreni indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso e una sera coperta. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera diminuzione nel corso della giornata. La presenza di nuvole sparse nel pomeriggio e cielo completamente coperto in serata suggeriranno un cambiamento nelle condizioni atmosferiche.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai +11,4°C con cielo sereno e una leggera brezza proveniente da est. L’umidità si manterrà attorno al 65%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1020 hPa. Con l’avanzare della mattina, si assisterà a un aumento delle temperature, che raggiungeranno i +15°C intorno a mezzogiorno, mantenendo un cielo sereno e una copertura nuvolosa molto bassa. I venti saranno leggeri, con velocità comprese tra 2,6 km/h e 6,3 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento della copertura nuvolosa, passando a nubi sparse e successivamente a un cielo coperto. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai +13,5°C alle 17:00, con un’umidità che aumenterà fino al 69%. La brezza leggera continuerà a soffiare da sud, con velocità che varieranno tra 3,4 km/h e 7,9 km/h.

La sera porterà un cielo completamente coperto, con temperature che scenderanno leggermente fino a +13,2°C. L’umidità raggiungerà il 74% e i venti si faranno più deboli, con velocità che non supereranno i 2,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative durante la giornata, mantenendo un clima asciutto.

In conclusione, le previsioni meteo per Cava De’ Tirreni nei prossimi giorni suggeriranno un mantenimento di temperature miti, con un possibile aumento della nuvolosità. Domani e dopodomani, si potrebbero verificare condizioni simili, con temperature che si manterranno sopra i 10°C e una variabilità della copertura nuvolosa. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi un’ottima occasione per godere delle attività all’aperto, anche se con un occhio attento alle nuvole che potrebbero fare la loro comparsa.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Cava De’ Tirreni

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +11.2° perc. +10.1° Assenti 3 E max 2.9 Levante 67 % 1020 hPa 4 cielo sereno +10.7° perc. +9.7° Assenti 4 E max 3.5 Levante 71 % 1019 hPa 7 cielo sereno +11.3° perc. +10.3° Assenti 3.5 E max 3.2 Levante 69 % 1020 hPa 10 cielo sereno +14.1° perc. +13.1° Assenti 3.6 SSO max 4.4 Libeccio 58 % 1019 hPa 13 nubi sparse +15° perc. +14.1° Assenti 7.9 SSO max 9 Libeccio 57 % 1017 hPa 16 nubi sparse +13.6° perc. +12.8° Assenti 4.7 S max 7.6 Ostro 68 % 1017 hPa 19 cielo coperto +13.3° perc. +12.5° Assenti 1.9 SE max 5.3 Scirocco 71 % 1016 hPa 22 cielo coperto +13.1° perc. +12.4° Assenti 2.6 SE max 5.4 Scirocco 74 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 16:39

