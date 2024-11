Previsioni Meteo Cava De’ Tirreni: tutti i dettagli per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cava De’ Tirreni di Lunedì 11 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa sarà minima, permettendo al sole di dominare il cielo, mentre i venti si presenteranno leggeri e provenienti da Nord Est. La situazione generale suggerisce un clima ideale per attività all’aperto, con un’attenzione particolare alle temperature che, sebbene miti, richiederanno un abbigliamento adeguato nelle ore serali.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 14,1°C, con un cielo sereno e una copertura nuvolosa ridotta al 7%. La velocità del vento sarà di circa 11,1 km/h, creando una leggera brezza che contribuirà a mantenere l’aria fresca. L’umidità si manterrà attorno al 64%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile a 1019 hPa.

Nella mattina, si prevede un ulteriore aumento delle temperature, che raggiungeranno i 17,5°C entro le ore 11:00. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che scenderà a 1%. I venti continueranno a soffiare da Nord Est a una velocità di circa 9,5 km/h, rendendo l’atmosfera piacevole. L’umidità si ridurrà ulteriormente, attestandosi attorno al 43%.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 18,2°C alle ore 13:00, mantenendo un cielo sereno e senza precipitazioni. La copertura nuvolosa rimarrà assente, favorendo un’esperienza di sole pieno. La brezza leggera continuerà a soffiare, con una velocità del vento che varierà tra 8 km/h e 10,5 km/h. L’umidità si stabilizzerà intorno al 37%, rendendo l’aria fresca e gradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo i 12,6°C entro le ore 23:00. Il cielo presenterà nubi sparse, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 32%. I venti si faranno più intensi, con velocità che potranno arrivare fino a 13,8 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 65%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cava De’ Tirreni indicano una giornata di Lunedì 11 Novembre all’insegna del sole e di temperature miti, ideali per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con un clima che continuerà a essere piacevole e stabile. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate, mentre le temperature notturne richiederanno un abbigliamento leggermente più caldo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a Cava De’ Tirreni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13.8° perc. +13° Assenti 11.3 NE max 14 Grecale 66 % 1019 hPa 4 poche nuvole +13° perc. +12.2° Assenti 11.7 NE max 14.7 Grecale 69 % 1019 hPa 7 cielo sereno +13.5° perc. +12.6° Assenti 12.1 NE max 15.1 Grecale 66 % 1020 hPa 10 cielo sereno +16.8° perc. +15.7° Assenti 10.5 NE max 12.4 Grecale 47 % 1020 hPa 13 cielo sereno +18.2° perc. +17° Assenti 8 NNE max 10.1 Grecale 37 % 1019 hPa 16 cielo sereno +16.1° perc. +15° Assenti 13 NE max 15 Grecale 46 % 1019 hPa 19 nubi sparse +14° perc. +12.9° Assenti 13.4 NE max 16.2 Grecale 56 % 1020 hPa 22 nubi sparse +12.9° perc. +11.9° Assenti 13.8 NE max 17.4 Grecale 64 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 16:44

