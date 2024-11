Previsioni Meteo Cava De’ Tirreni: tutti i dettagli per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cava De’ Tirreni di Mercoledì 13 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno a manifestarsi anche durante la mattina. Le temperature si manterranno intorno ai 11°C, con un’umidità elevata che raggiungerà il 85%. La copertura nuvolosa sarà totale, con venti moderati provenienti da Nord-Est.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con piogge leggere e una temperatura che oscillerà tra 10,7°C e 11,5°C. La velocità del vento sarà compresa tra 15,7 km/h e 18,7 km/h, creando una sensazione di freschezza. La mattina continuerà a essere caratterizzata da cielo coperto e piogge leggere, con temperature che si attesteranno attorno ai 11°C. Le precipitazioni saranno deboli, con valori che non supereranno i 0,56 mm.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Le piogge leggere continueranno a cadere, con temperature che si manterranno sui 12°C. Anche in questo frangente, l’umidità rimarrà elevata, attorno all’82%, e i venti si presenteranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 16,7 km/h. Le precipitazioni si attesteranno intorno ai 1,22 mm, segnalando un’intensificazione del fenomeno.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento della temperatura, che si stabilizzerà attorno ai 11,8°C. Le piogge, che si presenteranno moderate, continueranno a influenzare il clima locale, con un’umidità che raggiungerà il 85%. Le condizioni di maltempo si protrarranno fino a tarda notte, con piogge leggere che si registreranno fino a chiudere la giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cava De’ Tirreni nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento. Si prevede che il maltempo continui a influenzare la regione, con piogge che potrebbero persistere anche nei giorni successivi. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteorologiche non promettono schiarite imminenti. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni meteo per eventuali aggiornamenti, in quanto la situazione potrebbe evolversi.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Cava De’ Tirreni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +11.2° perc. +10.3° 0.82 mm 15.7 NNE max 20.9 Grecale 75 % 1019 hPa 4 pioggia leggera +11° perc. +10.2° 0.31 mm 18.4 NE max 23.8 Grecale 79 % 1019 hPa 7 cielo coperto +11.2° perc. +10.5° prob. 33 % 17.3 NE max 21.7 Grecale 78 % 1020 hPa 10 cielo coperto +11.7° perc. +10.9° prob. 40 % 15.2 NE max 19.4 Grecale 76 % 1020 hPa 13 cielo coperto +11.9° perc. +11.2° prob. 76 % 12.5 NE max 15.3 Grecale 78 % 1019 hPa 16 pioggia leggera +11.9° perc. +11.2° 0.43 mm 11.1 NE max 13.4 Grecale 82 % 1019 hPa 19 pioggia moderata +11.9° perc. +11.3° 1.02 mm 10.8 NE max 13.5 Grecale 85 % 1018 hPa 22 pioggia leggera +11.9° perc. +11.4° 0.9 mm 12.8 NNE max 15.1 Grecale 85 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 16:42

