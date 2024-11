Previsioni Meteo Cecina: il bollettino per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Domenica 17 Novembre a Cecina si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la giornata, si osserverà una certa stabilità atmosferica, con una leggera brezza proveniente principalmente da sud. Le previsioni del tempo indicano anche un’alta percentuale di umidità, che potrebbe rendere l’aria più pesante, ma senza precipitazioni significative.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 14°C, con un cielo che si presenterà inizialmente con nubi sparse per poi diventare cielo coperto. La velocità del vento varierà tra i 10 e i 12 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da ovest-sud-ovest. L’umidità si manterrà attorno al 75%, creando una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, si confermerà un cielo completamente coperto, con temperature che si aggireranno attorno ai 14°C. La brezza vivace, con velocità che raggiungerà i 20 km/h, contribuirà a mantenere un clima fresco. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 79%. Non si prevedono precipitazioni, ma la probabilità di pioggia sarà attorno al 32%.

Nel pomeriggio, le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 15,9°C. Il cielo rimarrà coperto, e la velocità del vento si manterrà attorno ai 15 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 69%, mentre la probabilità di pioggia aumenterà fino al 37%. Nonostante ciò, non si prevedono eventi piovosi significativi.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 14°C. Il cielo continuerà a essere coperto, con una diminuzione della velocità del vento, che si attesterà intorno ai 10 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 85%, ma senza precipitazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Cecina nei prossimi giorni indicano un clima stabile, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo prevalentemente nuvoloso. Non si prevedono cambiamenti significativi, e le condizioni atmosferiche rimarranno simili anche nei giorni successivi. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione l’umidità e la copertura nuvolosa, che potrebbero influenzare il comfort durante le ore diurne.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Cecina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +14.4° perc. +13.8° prob. 5 % 12.4 OSO max 18 Libeccio 73 % 1019 hPa 5 nubi sparse +13.8° perc. +13.2° prob. 16 % 10.8 SSO max 18 Libeccio 74 % 1018 hPa 8 cielo coperto +14.3° perc. +13.8° prob. 33 % 14.9 S max 24.4 Ostro 77 % 1017 hPa 11 cielo coperto +15.4° perc. +14.8° prob. 29 % 18.7 S max 25.7 Ostro 72 % 1016 hPa 14 cielo coperto +15.9° perc. +15.5° prob. 36 % 14.2 S max 22.3 Ostro 72 % 1014 hPa 17 cielo coperto +15.6° perc. +15.1° prob. 37 % 14 SSE max 21 Scirocco 74 % 1013 hPa 20 cielo coperto +14.3° perc. +14° prob. 37 % 11.3 SSE max 17.9 Scirocco 82 % 1013 hPa 23 nubi sparse +13.7° perc. +13.4° prob. 33 % 9.4 ESE max 12.4 Scirocco 87 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 16:49

