Previsioni Meteo Cecina: il bollettino per domani lunedì 25 novembre

Le previsioni meteo per Lunedì 25 Novembre a Cecina indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno intorno ai 14°C durante il giorno. La copertura nuvolosa sarà significativa, con picchi che raggiungeranno il 100% nella notte e si manterranno sopra il 80% per gran parte della giornata. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da est e sud-est, con velocità che varieranno tra i 5 e i 10 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata asciutta.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse, ma si evolverà rapidamente verso un cielo coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 10-11°C, con una temperatura percepita leggermente inferiore. L’umidità sarà alta, oscillando tra il 70% e l’81%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1023-1031 hPa.

Nella mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole fino alle ore 11:00, quando si passerà a nubi sparse. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo circa 14°C a mezzogiorno. I venti continueranno a soffiare leggeri, contribuendo a mantenere un clima fresco ma non sgradevole. L’umidità, sebbene alta, inizierà a scendere leggermente.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 13-14°C. La sensazione di freddo sarà mitigata dalla brezza leggera, ma l’assenza di sole potrebbe rendere l’atmosfera più grigia. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, intorno al 68-75%, senza alcuna previsione di pioggia.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con temperature che si manterranno sui 13°C. I venti continueranno a provenire da est-sud-est, mantenendo una leggera brezza. L’umidità rimarrà alta, e non si prevedono cambiamenti significativi nelle condizioni meteo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cecina nei prossimi giorni non mostrano cambiamenti drastici. Si prevede che il cielo rimanga prevalentemente nuvoloso anche nei giorni successivi, con temperature simili e condizioni di umidità elevate. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il sole potrebbe tardare a farsi vedere.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Cecina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +11.1° perc. +10.1° prob. 3 % 7.4 ESE max 11.1 Scirocco 70 % 1030 hPa 5 cielo coperto +11° perc. +10.1° Assenti 5.9 ESE max 8.6 Scirocco 72 % 1029 hPa 8 poche nuvole +11.4° perc. +10.5° Assenti 7.2 ESE max 10.3 Scirocco 72 % 1028 hPa 11 nubi sparse +14.3° perc. +13.5° Assenti 7.1 SE max 15.3 Scirocco 66 % 1027 hPa 14 cielo coperto +14.6° perc. +13.9° Assenti 8.8 ESE max 16.8 Scirocco 69 % 1025 hPa 17 cielo coperto +13.7° perc. +13.1° Assenti 9.7 ESE max 16.1 Scirocco 75 % 1024 hPa 20 cielo coperto +13.6° perc. +13° prob. 6 % 8.7 ESE max 12.6 Scirocco 76 % 1024 hPa 23 cielo coperto +13.2° perc. +12.6° Assenti 8.1 ESE max 12.6 Scirocco 81 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 16:44

