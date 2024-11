Previsioni Meteo Cecina: il bollettino per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 13 Novembre a Cecina indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature in lieve calo rispetto ai giorni precedenti. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, per poi aprirsi a nubi sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai 10,5°C, con una leggera diminuzione nelle ore successive. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 44,4 km/h.

Nella mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, ma le temperature inizieranno a risalire, raggiungendo i 14,6°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà su valori moderati, attorno al 53%, mentre il vento si presenterà con intensità variabile, mantenendo una direzione prevalentemente da Nord Est.

Nel pomeriggio, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche, con poche nuvole e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 14,9°C. La brezza leggera accompagnerà il pomeriggio, rendendo l’aria più gradevole. L’umidità scenderà ulteriormente, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

La sera porterà un cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 10°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’atmosfera fresca e piacevole. L’umidità aumenterà leggermente, ma non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Cecina mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e condizioni di cielo prevalentemente sereno. Si prevede che il clima rimanga fresco, ma senza particolari eventi meteorologici significativi. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli nei giorni a venire.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +10° perc. +8.9° Assenti 23.8 NE max 42.9 Grecale 70 % 1021 hPa 5 nubi sparse +9.1° perc. +6.5° Assenti 18 NE max 32.8 Grecale 74 % 1021 hPa 8 nubi sparse +10.4° perc. +9.3° Assenti 15.4 NE max 29.4 Grecale 69 % 1022 hPa 11 nubi sparse +13.9° perc. +12.8° Assenti 16.2 ENE max 21.3 Grecale 55 % 1021 hPa 14 poche nuvole +14.8° perc. +13.8° Assenti 13.2 NE max 17.7 Grecale 54 % 1020 hPa 17 cielo sereno +11.5° perc. +10.4° Assenti 10.2 ENE max 11.4 Grecale 65 % 1020 hPa 20 cielo sereno +10.2° perc. +9.1° Assenti 10.9 NE max 12 Grecale 72 % 1020 hPa 23 poche nuvole +9.4° perc. +7.8° Assenti 10.6 NE max 10.7 Grecale 75 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 16:52

