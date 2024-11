Previsioni Meteo Cecina: tutti i dettagli per la prossima settimana 11 – 14 Novembre

MeteoWeb

Lunedì 11 Novembre

Nella notte di Lunedì 11 Novembre, il tempo si presenterà con cielo sereno e una copertura nuvolosa del 2%. Le temperature si attesteranno intorno ai +11,5°C, con una temperatura percepita di +10,5°C. La velocità del vento sarà di 15,9 km/h proveniente da Est – Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 29,1 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 72% e la pressione atmosferica sarà di 1021 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno fino a +16,2°C alle 12:00. La velocità del vento si manterrà costante, oscillando tra 12,5 km/h e 14,7 km/h, sempre da Est – Nord Est. L’umidità diminuirà progressivamente, toccando il 43% alle 12:00.

Nel pomeriggio, il clima continuerà a essere favorevole, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 16,4°C alle 13:00. La copertura nuvolosa rimarrà assente, e il vento si presenterà con intensità di 15,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 45%.

Infine, nella sera, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con poche nuvole e temperature che scenderanno fino a +10,1°C alle 22:00. La velocità del vento si manterrà tra 12,2 km/h e 13 km/h, con un’umidità che salirà fino al 71%.

Martedì 12 Novembre

La notte di Martedì 12 Novembre si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 48%. Le temperature si aggireranno attorno ai +9,6°C, con una temperatura percepita di +7,6°C. La velocità del vento sarà di 13,6 km/h proveniente da Est – Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 16,9 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 72%.

Durante la mattina, il cielo si coprirà ulteriormente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 10,8°C alle 08:00, con una temperatura percepita di 9,8°C. La velocità del vento aumenterà, arrivando fino a 18,4 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 71%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 15,2°C alle 14:00. La velocità del vento si intensificherà, raggiungendo i 24 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 58%.

Nella sera, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che scenderanno fino a +11,6°C alle 23:00. La velocità del vento si manterrà tra 28,3 km/h e 29,2 km/h, con un’umidità che salirà fino al 69%.

Mercoledì 13 Novembre

La notte di Mercoledì 13 Novembre si presenterà con cielo coperto e una copertura nuvolosa del 96%. Le temperature si attesteranno intorno ai +11,5°C, con una temperatura percepita di +10,5°C. La velocità del vento sarà di 28,4 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 48,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 69%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai +11,2°C alle 01:00. La velocità del vento si manterrà costante, oscillando tra 26,4 km/h e 28,4 km/h. L’umidità aumenterà, toccando il 70%.

Nel pomeriggio, si assisterà a una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 15,2°C alle 14:00. La velocità del vento si presenterà con intensità di 14,9 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 54%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno fino a +9,5°C alle 23:00. La velocità del vento si manterrà tra 12,7 km/h e 13,7 km/h, con un’umidità che salirà fino al 76%.

Giovedì 14 Novembre

La notte di Giovedì 14 Novembre si presenterà con cielo coperto e una copertura nuvolosa del 97%. Le temperature si attesteranno intorno ai +9,2°C, con una temperatura percepita di +7,4°C. La velocità del vento sarà di 12,5 km/h proveniente da Est – Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 15,3 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 77%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a +11,5°C alle 09:00. La velocità del vento si manterrà costante, oscillando tra 7,6 km/h e 12,7 km/h. L’umidità diminuirà progressivamente, toccando il 67%.

Nel pomeriggio, il clima continuerà a essere stabile, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 13,6°C alle 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e il vento si presenterà con intensità di 3,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 58%.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che scenderanno fino a +9,7°C alle 22:00. La velocità del vento si manterrà tra 13,2 km/h e 13,7 km/h, con un’umidità che salirà fino al 75%.

In conclusione, i prossimi giorni si presenteranno con un clima variabile, alternando momenti di sereno a fasi di cielo coperto. Le temperature si manterranno generalmente miti, mentre il vento potrebbe risultare fresco, specialmente nei momenti di maggiore intensità. Si consiglia di tenere in considerazione le previsioni per pianificare al meglio le proprie attività all’aperto.

