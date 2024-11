Previsioni Meteo Cecina: tutti i dettagli per la prossima settimana 25 – 28 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 25 Novembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 93% e temperature intorno ai 10,7°C. La velocità del vento raggiungerà i 7,2 km/h. Durante la mattina, la temperatura salirà a 14,6°C e l’umidità scenderà al 64%. Martedì 26 Novembre, il cielo rimarrà coperto con temperature che raggiungeranno i 18,1°C e piogge leggere nel pomeriggio. Mercoledì 27 Novembre, si prevede un cielo completamente coperto e temperature attorno ai 14,1°C. Giovedì 28 Novembre, il tempo migliorerà con cieli sereni e temperature intorno ai 12°C.

Lunedì 25 Novembre

Nella notte di Lunedì 25 Novembre, il meteo presenterà un cielo prevalentemente coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 93%. La temperatura si attesterà intorno ai 10,7°C, con una temperatura percepita di 9,6°C. La velocità del vento sarà di circa 7,2 km/h proveniente da Est, con raffiche che potranno arrivare fino a 10 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 68%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1030 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con una temperatura che salirà fino a 14,6°C. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 53%. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 12,5 km/h. L’umidità scenderà al 64%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1026 hPa. Anche in questo caso, non si registreranno precipitazioni.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con una temperatura che si stabilizzerà attorno ai 14,2°C. La copertura nuvolosa sarà del 87%, con una velocità del vento di circa 10,7 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 71%, e la pressione atmosferica si attesterà a 1024 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a essere coperto con temperature che si aggireranno intorno ai 13,6°C. La copertura nuvolosa sarà del 99%, con una velocità del vento di 8,1 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 74%, e la pressione atmosferica sarà di 1024 hPa. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni.

Martedì 26 Novembre

Nella notte di Martedì 26 Novembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 96%. La temperatura si attesterà intorno ai 13,5°C, con una temperatura percepita di 13°C. La velocità del vento sarà di circa 7,8 km/h proveniente da Est – Sud Est, con raffiche fino a 13,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’84%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1022 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto con una temperatura che salirà fino a 18,1°C. La copertura nuvolosa sarà del 86%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 12,6 km/h. L’umidità scenderà al 71%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1019 hPa. Non si registreranno precipitazioni.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto e si verificheranno piogge leggere con una temperatura che si attesterà attorno ai 16,6°C. La copertura nuvolosa sarà del 100%, con una velocità del vento di circa 10,4 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 78%, e la pressione atmosferica si attesterà a 1019 hPa. Si prevedono precipitazioni con un’intensità di 0.1 mm.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto con temperature che si aggireranno intorno ai 14,8°C. La copertura nuvolosa sarà del 87%, con una velocità del vento di 5,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’85%, e la pressione atmosferica sarà di 1021 hPa. Si registreranno precipitazioni con un’intensità di 0.15 mm.

Mercoledì 27 Novembre

Nella notte di Mercoledì 27 Novembre, il cielo sarà prevalentemente coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. La temperatura si attesterà intorno ai 14,1°C, con una temperatura percepita di 13,8°C. La velocità del vento sarà di circa 4,1 km/h proveniente da Nord – Nord Ovest, con raffiche fino a 6,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’87%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1021 hPa. Si prevedono precipitazioni con un’intensità di 0.14 mm.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto con una temperatura che salirà fino a 15°C. La copertura nuvolosa sarà del 100%. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 2,6 km/h. L’umidità scenderà al 81%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1022 hPa. Non si registreranno precipitazioni.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con una temperatura che si attesterà attorno ai 15,6°C. La copertura nuvolosa sarà del 100%, con una velocità del vento di circa 5 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 82%, e la pressione atmosferica si attesterà a 1022 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a essere coperto con temperature che si aggireranno intorno ai 13,3°C. La copertura nuvolosa sarà del 73%, con una velocità del vento di 5,2 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’86%, e la pressione atmosferica sarà di 1023 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Giovedì 28 Novembre

Nella notte di Giovedì 28 Novembre, il cielo sarà prevalentemente sereno con una copertura nuvolosa che scenderà al 1%. La temperatura si attesterà intorno ai 12°C, con una temperatura percepita di 11,4°C. La velocità del vento sarà di circa 3,2 km/h proveniente da Est, con raffiche fino a 4,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno all’85%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1024 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno con una temperatura che salirà fino a 13,3°C. La copertura nuvolosa sarà del 23%. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 2,4 km/h. L’umidità scenderà al 80%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1024 hPa. Non si registreranno precipitazioni.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere sereno con una temperatura che si attesterà attorno ai 14,2°C. La copertura nuvolosa sarà del 23%, con una velocità del vento di circa 2,2 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 76%, e la pressione atmosferica si attesterà a 1024 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno con temperature che si aggireranno intorno ai 13°C. La copertura nuvolosa sarà del 21%, con una velocità del vento di 4,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’86%, e la pressione atmosferica sarà di 1024 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni evidenziano una predominanza di cieli coperti e piogge leggere all’inizio della settimana, seguite da un miglioramento con cieli sereni e temperature più miti. Si consiglia di prepararsi per eventuali precipitazioni nei primi giorni e di approfittare del bel tempo previsto per la fine della settimana.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.