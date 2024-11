Previsioni Meteo Cento: il bollettino per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Domenica 10 Novembre a Cento si presenteranno prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse e una temperatura che scenderà fino a +9,9°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a un aumento delle temperature fino a raggiungere i +15,1°C intorno a mezzogiorno. I venti saranno leggeri e prevalentemente da nord, con una velocità che non supererà i 7,7 km/h.

Nel corso della mattina, le previsioni meteo indicano un cielo per lo più sereno, con temperature che si attesteranno tra i 9,2°C e i 15,1°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con valori che scenderanno fino al 20%. L’umidità si manterrà attorno al 62%, garantendo una sensazione di freschezza. I venti, leggeri e provenienti da nord-nord ovest, contribuiranno a mantenere un clima gradevole.

Il pomeriggio si preannuncia altrettanto favorevole, con un cielo completamente sereno e temperature che raggiungeranno il picco di +15,5°C. L’intensità del vento rimarrà bassa, con raffiche che non supereranno i 5,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 59%, rendendo l’aria piacevole e asciutta. Le condizioni di stabilità atmosferica favoriranno una giornata ideale per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, ma rimarranno comunque sopra i 10°C. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con un’umidità che si attesterà attorno al 75%. I venti saranno leggeri, contribuendo a mantenere un clima tranquillo e rilassato.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cento indicano una giornata di Domenica 10 Novembre caratterizzata da condizioni meteo favorevoli, con cieli sereni e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile leggero abbassamento delle temperature. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di questa situazione per godere di attività all’aperto, mentre le notti si presenteranno fresche e serene.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +10.2° perc. +9.6° Assenti 6.9 ONO max 7.2 Maestrale 89 % 1023 hPa 4 nubi sparse +9.6° perc. +8.6° Assenti 7.3 ONO max 7.5 Maestrale 91 % 1023 hPa 7 poche nuvole +9.7° perc. +8.8° Assenti 7.4 ONO max 10.3 Maestrale 90 % 1023 hPa 10 nubi sparse +13.6° perc. +12.8° Assenti 7.5 ONO max 7.9 Maestrale 70 % 1023 hPa 13 cielo sereno +15.4° perc. +14.6° Assenti 5.1 N max 5.1 Tramontana 60 % 1021 hPa 16 cielo sereno +13.2° perc. +12.4° Assenti 4.4 NNE max 4.6 Grecale 69 % 1022 hPa 19 cielo sereno +11.5° perc. +10.6° Assenti 3.5 NE max 4.2 Grecale 70 % 1023 hPa 22 cielo sereno +10.2° perc. +9.3° Assenti 3.1 NNO max 4.6 Maestrale 75 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 16:49

