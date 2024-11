Previsioni Meteo Cento: tutti i dettagli per domani venerdì 8 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cento di Venerdì 8 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il clima sarà piuttosto mite, con temperature che si attesteranno intorno ai 10°C. La presenza di poche nuvole e un’umidità elevata, che raggiungerà l’86%, contribuiranno a creare una sensazione di freschezza.

Nella mattina, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con temperature che varieranno tra i 8°C e i 14°C. Il vento sarà debole, proveniente principalmente da ovest, con velocità che non supereranno i 6 km/h. Le previsioni del tempo indicano che nel corso della mattinata non si registreranno precipitazioni, mantenendo quindi un clima asciutto.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che raggiungeranno un massimo di 14,9°C. L’umidità rimarrà alta, attorno al 67%, e il vento continuerà a soffiare leggermente, senza particolari raffiche. Non si prevedono piogge, quindi le attività all’aperto non dovrebbero essere compromesse.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 11°C. La copertura nuvolosa rimarrà costante, con un’umidità che si manterrà sopra l’80%. Anche in questo frangente, il vento sarà debole, contribuendo a un clima piuttosto tranquillo.

In conclusione, le previsioni meteo per Cento nei prossimi giorni non evidenziano cambiamenti significativi. Si prevede che il cielo rimanga prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori simili. Pertanto, si consiglia di prepararsi a un clima fresco e umido, ideale per attività al chiuso o per passeggiate in condizioni di tranquillità atmosferica.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +10° perc. +9.6° Assenti 5.4 O max 5.7 Ponente 87 % 1029 hPa 4 poche nuvole +9.2° perc. +8.8° Assenti 5.2 ONO max 5.5 Maestrale 90 % 1028 hPa 7 poche nuvole +9.4° perc. +9.4° Assenti 4.2 O max 4.2 Ponente 89 % 1029 hPa 10 poche nuvole +13.2° perc. +12.5° Assenti 3.5 N max 3.3 Tramontana 72 % 1030 hPa 13 cielo coperto +14.9° perc. +14.2° Assenti 2.9 ENE max 3.8 Grecale 67 % 1029 hPa 16 cielo coperto +13.2° perc. +12.6° Assenti 3 S max 3.1 Ostro 76 % 1029 hPa 19 cielo coperto +12.2° perc. +11.6° Assenti 3.4 ONO max 3.8 Maestrale 81 % 1029 hPa 22 cielo coperto +11.4° perc. +10.8° Assenti 5.1 ONO max 5.3 Maestrale 84 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 16:51

