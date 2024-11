Previsioni Meteo Cerignola: il bollettino per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cerignola di Domenica 10 Novembre indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno gradevoli durante le ore diurne. Tuttavia, nel corso della giornata, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a piogge leggere nella sera. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 19°C, mentre le minime notturne si manterranno sui 11°C. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 21 km/h.

Durante la notte, Cerignola si presenterà con un cielo sereno, con una temperatura che si aggirerà attorno ai 11,9°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, intorno al 2%, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 92%. La brezza leggera proveniente da Sud Ovest garantirà un clima piacevole, senza precipitazioni previste.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno rapidamente. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di 15,3°C, con una copertura nuvolosa che si manterrà al 6%. L’umidità inizierà a scendere, raggiungendo il 73%. Le condizioni favorevoli si protrarranno fino a metà giornata, quando si raggiungerà il picco di 18,9°C intorno alle 12:00.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento delle condizioni atmosferiche. A partire dalle 13:00, la copertura nuvolosa aumenterà, passando a 19% e raggiungendo il 39% alle 15:00. Le temperature inizieranno a scendere, con valori che si attesteranno intorno ai 17,2°C. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma si inizieranno a notare nubi sparse nel cielo.

La sera porterà un ulteriore cambiamento, con l’arrivo di piogge leggere. Alle 20:00, si registreranno 14°C e una copertura nuvolosa del 70%. Le precipitazioni saranno deboli, con accumuli che non supereranno i 0,1 mm. La temperatura percepita scenderà a 13,6°C, mentre l’umidità aumenterà fino all’81%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cerignola indicano un inizio di giornata sereno e gradevole, ma con un progressivo deterioramento delle condizioni meteo nel corso della sera. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di piogge, rendendo necessario un attento monitoraggio delle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Cerignola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +11.5° perc. +11.1° Assenti 7.3 OSO max 8 Libeccio 93 % 1021 hPa 5 poche nuvole +11.3° perc. +10.9° Assenti 6.6 SO max 7.7 Libeccio 92 % 1021 hPa 8 cielo sereno +15.3° perc. +14.8° prob. 2 % 6.3 O max 8.4 Ponente 73 % 1021 hPa 11 cielo sereno +18.4° perc. +17.6° Assenti 8.2 N max 6.9 Tramontana 51 % 1019 hPa 14 nubi sparse +18.4° perc. +17.6° prob. 5 % 11.2 NE max 7.9 Grecale 48 % 1018 hPa 17 nubi sparse +14.7° perc. +13.9° prob. 8 % 6.7 NO max 10.1 Maestrale 67 % 1019 hPa 20 pioggia leggera +14° perc. +13.6° 0.1 mm 9.4 ONO max 16.3 Maestrale 78 % 1020 hPa 23 nubi sparse +13.6° perc. +13° prob. 35 % 11.2 ONO max 21.1 Maestrale 80 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 16:39

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.