Previsioni Meteo Cerignola: tutti i dettagli per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Cerignola si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra un minimo di +10,9°C nelle prime ore della notte e un massimo di +19,9°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà debole, con raffiche che non supereranno i 12,2 km/h. L’umidità si attesterà su valori piuttosto elevati, specialmente nelle ore serali.

Durante la notte, Cerignola godrà di un cielo sereno con poche nuvole, con temperature che si aggireranno intorno ai +12°C. La mattina si presenterà altrettanto serena, con temperature che inizieranno a salire, raggiungendo i +14,8°C entro le 8:00. La ventilazione sarà leggera, proveniente principalmente da Ovest e Sud Ovest, con velocità comprese tra 6,6 km/h e 8,5 km/h.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà piacevole, con temperature che toccheranno il picco di +19,9°C intorno alle 13:00. Il cielo si manterrà sereno, favorendo una sensazione di benessere. Tuttavia, a partire dal tardo pomeriggio, si inizieranno a notare i primi segnali di un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo coperto nella sera. Le temperature inizieranno a scendere, attestandosi attorno ai +13,2°C entro le 21:00.

Le previsioni del tempo per la sera indicano un cielo coperto con umidità che raggiungerà il 95%. La ventilazione si farà più debole, con velocità che non supereranno i 3 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mantenendo così un clima asciutto.

In conclusione, le previsioni meteo per Cerignola nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e condizioni di cielo variabili. Domani, ci si aspetta un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, ma senza significative variazioni termiche. Dopodomani, le temperature potrebbero subire un lieve calo, ma senza particolari eventi meteorologici da segnalare.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Cerignola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +11.5° perc. +11° Assenti 8 OSO max 9 Libeccio 89 % 1025 hPa 5 cielo sereno +10.9° perc. +10.4° Assenti 7.5 SO max 7.8 Libeccio 89 % 1025 hPa 8 cielo sereno +14.8° perc. +14.2° Assenti 6.6 O max 7.6 Ponente 71 % 1026 hPa 11 cielo sereno +19° perc. +18.2° Assenti 4.4 N max 2.8 Tramontana 49 % 1025 hPa 14 cielo sereno +19.6° perc. +18.8° Assenti 9.5 NE max 6.2 Grecale 44 % 1024 hPa 17 cielo sereno +14.4° perc. +13.9° Assenti 8.8 E max 11.8 Levante 77 % 1024 hPa 20 cielo coperto +13.4° perc. +13° Assenti 0.6 E max 2.2 Levante 82 % 1025 hPa 23 cielo coperto +12.6° perc. +12.2° Assenti 2.9 O max 3.1 Ponente 86 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 16:44

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.