Previsioni Meteo Cerignola: tutti i dettagli per domani mercoledì 6 novembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 6 Novembre a Cerignola indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si assisterà a un cielo coperto, mentre al mattino ci sarà un graduale miglioramento con l’arrivo di schiarite. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, permettendo di godere di un clima piacevole. La serata si concluderà con condizioni di cielo sereno e temperature in lieve calo.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Cerignola registrerà un cielo coperto con una temperatura di +12,3°C e un’umidità elevata al 89%. La velocità del vento sarà di circa 2,5 km/h proveniente da Ovest-Sud Ovest. Con il passare delle ore, la copertura nuvolosa rimarrà al 100%, portando le temperature a scendere fino a +11,5°C alle 04:00. L’umidità si manterrà attorno al 90%.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo inizierà a schiarirsi, con una temperatura che si attesterà intorno ai +11,4°C. La copertura nuvolosa scenderà al 98% e l’umidità si ridurrà al 89%. Le temperature continueranno a salire, raggiungendo i +18,5°C intorno alle 11:00, con un cielo che presenterà nubi sparse e una leggera brezza da Nord-Nord Est.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo sarà sereno, con una temperatura che toccherà i +19,3°C. Le condizioni meteo rimarranno favorevoli, con un’umidità che si stabilizzerà attorno al 50%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 11 km/h da Nord Est, rendendo l’atmosfera gradevole per attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai +13,6°C alle 19:00. Il cielo rimarrà sereno, con un’umidità che aumenterà leggermente fino all’87%. Le condizioni di calma del vento, con velocità di circa 1,4 km/h, contribuiranno a creare un’atmosfera tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Cerignola indicano un miglioramento generale delle condizioni meteo, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e cieli sereni. Si prevede che il clima rimanga stabile, offrendo opportunità per attività all’aperto e momenti di relax. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre l’umidità rimarrà a livelli accettabili.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +11.9° perc. +11.5° Assenti 4.2 SO max 4.2 Libeccio 90 % 1026 hPa 5 cielo coperto +11.3° perc. +10.8° Assenti 5.1 SO max 5.1 Libeccio 90 % 1026 hPa 8 cielo coperto +14.8° perc. +14.2° Assenti 3 OSO max 2.6 Libeccio 73 % 1028 hPa 11 nubi sparse +18.5° perc. +17.8° Assenti 6.6 NNE max 5.8 Grecale 55 % 1027 hPa 14 poche nuvole +18.8° perc. +18.2° Assenti 13.2 NE max 9.9 Grecale 53 % 1027 hPa 17 nubi sparse +14.2° perc. +13.9° Assenti 7.8 E max 9.5 Levante 82 % 1028 hPa 20 cielo sereno +13.3° perc. +13° Assenti 2.2 SO max 3.2 Libeccio 87 % 1029 hPa 23 cielo sereno +12.5° perc. +12.2° Assenti 4.4 O max 4.3 Ponente 90 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 16:42

