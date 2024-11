Previsioni Meteo Cerignola: tutti i dettagli per la prossima settimana 18 – 21 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 18 Novembre, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse e una temperatura di circa 10,2°C. Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno con un aumento delle temperature fino a 19,4°C. Nel pomeriggio, si assisterà a un progressivo aumento della copertura nuvolosa, raggiungendo il 96%. Martedì, il cielo sarà inizialmente coperto con temperature attorno ai 12°C, mentre nel pomeriggio si prevede un aumento fino a 19°C. Mercoledì, il cielo sarà sereno con temperature che toccheranno i 20°C. Giovedì, il cielo rimarrà coperto con temperature attorno ai 14,5°C e venti forti fino a 57,5 km/h.

Lunedì 18 Novembre

Nella notte di Lunedì 18 Novembre, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 47%. La temperatura si attesterà intorno ai 10,2°C, mentre la temperatura percepita sarà di 9,3°C. La velocità del vento sarà di 10,9 km/h proveniente da Sud – Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 15,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 78%, e la pressione atmosferica sarà di 1015 hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa ridotta al 9%. Le temperature saliranno, raggiungendo i 19,4°C alle 12:00, con una temperatura percepita di 18,6°C. Il vento continuerà a soffiare da Sud – Sud Ovest a una velocità di 7,2 km/h, con raffiche che potranno arrivare a 16,5 km/h. L’umidità scenderà al 47%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1012 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, passando a una condizione di cielo coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 96%. Le temperature scenderanno a 16,1°C alle 15:00, con una temperatura percepita di 15,5°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 8,8 km/h da Nord Est, con raffiche fino a 13,5 km/h. L’umidità aumenterà al 64%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 72%. Le temperature si attesteranno intorno ai 14°C alle 19:00, con una temperatura percepita di 13,4°C. La velocità del vento si manterrà bassa, attorno ai 7,2 km/h, con raffiche che raggiungeranno i 8,8 km/h. L’umidità si stabilizzerà al 72% e la pressione atmosferica sarà di 1014 hPa.

Martedì 19 Novembre

Nella notte di Martedì 19 Novembre, il cielo sarà inizialmente nubi sparse con una copertura nuvolosa del 39%. La temperatura si attesterà intorno ai 12,2°C, mentre la temperatura percepita sarà di 11,6°C. La velocità del vento sarà di 9,9 km/h proveniente da Sud – Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 12 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%, e la pressione atmosferica sarà di 1014 hPa.

Durante la mattina, il cielo diventerà cielo coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno attorno ai 12°C alle 01:00, con una temperatura percepita di 11,4°C. La velocità del vento aumenterà a 10,3 km/h, con raffiche che potranno arrivare a 13,6 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno all’82%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà nubi sparse con una copertura nuvolosa che scenderà al 54%. Le temperature saliranno a 19°C alle 14:00, con una temperatura percepita di 18,2°C. La velocità del vento sarà di 24 km/h da Ovest – Sud Ovest, con raffiche fino a 40,9 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 49%.

Infine, nella sera, il cielo presenterà poche nuvole con una copertura nuvolosa del 23%. Le temperature si attesteranno intorno ai 14,4°C alle 20:00, con una temperatura percepita di 13,7°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 17,6 km/h, con raffiche che raggiungeranno i 39,5 km/h. L’umidità si stabilizzerà al 67% e la pressione atmosferica sarà di 1010 hPa.

Mercoledì 20 Novembre

Nella notte di Mercoledì 20 Novembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 10%. La temperatura si attesterà intorno ai 14,8°C, mentre la temperatura percepita sarà di 14,1°C. La velocità del vento sarà di 23,8 km/h proveniente da Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 50 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 69%, e la pressione atmosferica sarà di 1008 hPa.

Durante la mattina, il cielo presenterà poche nuvole con una copertura nuvolosa del 19%. Le temperature saliranno a 18,3°C alle 09:00, con una temperatura percepita di 17,6°C. La velocità del vento aumenterà a 33,4 km/h, con raffiche che potranno arrivare a 61,7 km/h. L’umidità scenderà al 55%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1004 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà cielo coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 20°C alle 13:00, con una temperatura percepita di 19,3°C. La velocità del vento sarà di 34,5 km/h da Ovest – Sud Ovest, con raffiche fino a 61 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 49%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà cielo coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature scenderanno a 16,3°C alle 21:00, con una temperatura percepita di 15,6°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 41,3 km/h, con raffiche che raggiungeranno i 78,9 km/h. L’umidità si stabilizzerà al 59% e la pressione atmosferica sarà di 999 hPa.

Giovedì 21 Novembre

Nella notte di Giovedì 21 Novembre, il cielo sarà cielo coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà intorno ai 14,5°C, mentre la temperatura percepita sarà di 13,6°C. La velocità del vento sarà di 33 km/h proveniente da Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 57,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 61%, e la pressione atmosferica sarà di 1000 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà cielo coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature scenderanno a 10,4°C alle 10:00, con una temperatura percepita di 8,6°C. La velocità del vento aumenterà a 23,9 km/h, con raffiche fino a 32,4 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 42%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1013 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere cielo coperto con una copertura nuvolosa del 98%. Le temperature si attesteranno intorno ai 10°C alle 03:00, con una temperatura percepita di 6,4°C. La velocità del vento sarà di 32,4 km/h da Nord Ovest, con raffiche fino a 45,3 km/h. L’umidità aumenterà al 54%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà cielo coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 15,6°C alle 23:00, con una temperatura percepita di 14,6°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 34,8 km/h, con raffiche che raggiungeranno i 71,3 km/h. L’umidità si stabilizzerà al 56% e la pressione atmosferica sarà di 999 hPa.

In conclusione, i prossimi giorni presenteranno un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori moderati, ma con un aumento della copertura nuvolosa e una maggiore intensità del vento, specialmente a partire da Mercoledì. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, in particolare per il vento forte previsto nei giorni successivi.

