Previsioni Meteo Cernusco sul Naviglio: il bollettino per domani domenica 17 novembre

Le condizioni meteo di Cernusco sul Naviglio per Domenica 17 Novembre si presenteranno con un inizio di giornata caratterizzato da cieli sereni e temperature fresche. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 7°C, con una leggera brezza proveniente da ovest. Con il passare delle ore, la situazione meteo evolverà, portando una mattinata gradevole, seguita da un pomeriggio che vedrà un aumento della copertura nuvolosa. Verso la sera, ci si aspetta un cielo completamente coperto, con temperature che scenderanno gradualmente.

Nella notte, tra le 00:00 e le 05:00, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa molto bassa, attorno al 4-7%. Le temperature si attesteranno tra i 6,4°C e i 7,2°C, con una leggera brezza da ovest che non supererà i 3,1 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, oscillando tra il 72% e il 74%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1018-1019 hPa.

Durante la mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo continuerà a rimanere prevalentemente sereno con poche nuvole. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo un massimo di 11,8°C intorno alle 12:00. La velocità del vento sarà moderata, variando tra 1,3 km/h e 3,1 km/h, e l’umidità inizierà a scendere, arrivando al 54%. La pressione atmosferica continuerà a diminuire, attestandosi attorno ai 1015 hPa.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il cielo rimarrà sereno, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 10-12°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che non supereranno il 10%. La brezza si farà più intensa, con velocità del vento che potranno arrivare fino a 4,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 54-72%, mentre la pressione atmosferica continuerà a scendere, raggiungendo i 1013 hPa.

Con l’arrivo della sera, a partire dalle 18:00, il cielo si coprirà completamente, portando a un aumento della copertura nuvolosa fino al 100%. Le temperature scenderanno gradualmente, passando da 9,1°C a 7,8°C entro la 23:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che non supereranno i 5 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 81%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1014 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Cernusco sul Naviglio indicano una giornata che inizierà con condizioni favorevoli, ma che si concluderà con cieli coperti e temperature in calo. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di precipitazioni, rendendo necessario un monitoraggio costante delle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Cernusco sul Naviglio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +7° perc. +7° Assenti 2.4 O max 2.8 Ponente 73 % 1019 hPa 4 cielo sereno +6.6° perc. +6.6° Assenti 1.4 ONO max 2.1 Maestrale 74 % 1018 hPa 7 poche nuvole +6.5° perc. +6.5° Assenti 1.2 NO max 1.7 Maestrale 73 % 1017 hPa 10 poche nuvole +10.2° perc. +8.8° Assenti 2.1 SO max 2.8 Libeccio 57 % 1017 hPa 13 cielo sereno +12.1° perc. +10.8° Assenti 3.3 SO max 4 Libeccio 54 % 1014 hPa 16 cielo sereno +10.1° perc. +8.9° Assenti 4.6 S max 4.6 Ostro 68 % 1013 hPa 19 cielo coperto +8.8° perc. +8.8° Assenti 4 ESE max 4.7 Scirocco 77 % 1014 hPa 22 cielo coperto +8° perc. +8° Assenti 4.4 E max 6.4 Levante 81 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:29 e tramonta alle ore 16:47

