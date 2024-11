Previsioni Meteo Cernusco sul Naviglio: il bollettino per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Cernusco sul Naviglio si presenterà con condizioni meteorologiche prevalentemente serene, specialmente durante le ore di notte e mattina. Le previsioni meteo indicano un cielo che si manterrà sereno fino al pomeriggio, con un incremento della copertura nuvolosa nelle ore serali. Le temperature si manterranno gradevoli, oscillando tra i 12°C e i 17°C, mentre i venti saranno leggeri, provenienti principalmente da direzioni orientali e sud-orientali.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 13°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 87%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1026 hPa. I venti saranno deboli, con velocità comprese tra 1,4 km/h e 1,9 km/h, rendendo l’atmosfera tranquilla e piacevole.

Nel corso della mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, passando da un cielo sereno a nubi sparse. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 16°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento si attesterà intorno ai 3-4 km/h, mantenendo un’intensità leggera. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 70%.

Il pomeriggio si presenterà con un cielo sereno, con poche nuvole che non influenzeranno le temperature, che si manterranno attorno ai 16-17°C. I venti continueranno a essere leggeri, con raffiche che non supereranno i 6 km/h. L’umidità si stabilizzerà intorno al 68%, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteorologica cambierà leggermente. Si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a un cielo meno sereno. Le temperature scenderanno a circa 12-13°C, e l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 88%. I venti rimarranno leggeri, con velocità attorno ai 4 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Cernusco sul Naviglio indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno nella media stagionale. Tuttavia, si prevede un incremento della nuvolosità nei giorni successivi, con possibilità di piogge leggere. Gli amanti del bel tempo potranno godere di una giornata tranquilla, mentre è consigliabile tenere d’occhio le previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12.8° perc. +12.4° Assenti 1.9 E max 2.4 Levante 88 % 1026 hPa 4 cielo sereno +12.3° perc. +11.9° Assenti 0.3 SO max 1.3 Libeccio 90 % 1025 hPa 7 nubi sparse +12.4° perc. +12° Assenti 2.1 OSO max 2.9 Libeccio 89 % 1026 hPa 10 cielo coperto +15.1° perc. +14.7° Assenti 3.6 SSO max 2.6 Libeccio 77 % 1026 hPa 13 poche nuvole +17° perc. +16.5° Assenti 4 SSE max 3.1 Scirocco 68 % 1024 hPa 16 cielo sereno +15.1° perc. +14.8° Assenti 5 SE max 6.9 Scirocco 79 % 1024 hPa 19 poche nuvole +13.5° perc. +13.2° Assenti 4.3 E max 6.3 Levante 86 % 1025 hPa 22 nubi sparse +12.7° perc. +12.4° Assenti 3.9 E max 5.9 Levante 88 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 17:00

