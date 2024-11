Previsioni Meteo Cernusco sul Naviglio: il bollettino per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 13 Novembre, Cernusco sul Naviglio si troverà a vivere un clima prevalentemente variabile, con un inizio di giornata caratterizzato da cieli sereni e temperature fresche. Durante la mattinata, le condizioni meteo si manterranno stabili, con un aumento graduale delle temperature. Nel pomeriggio, invece, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, che porterà a cieli più coperti. La sera, le nuvole domineranno il panorama, con temperature in calo e umidità in aumento.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 8°C, con nubi sparse e una copertura nuvolosa che si aggirerà attorno al 70%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Ovest-Nord Ovest, con raffiche che non supereranno i 3,5 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 63%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1026 hPa.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 11,9°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori sotto il 1%. Il vento continuerà a soffiare leggermente, con velocità che varieranno tra 2,3 km/h e 4,6 km/h. L’umidità scenderà fino al 52%, favorendo una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un cambiamento, con l’arrivo di nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 9,8°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 87%. Il vento si farà più sostenuto, con velocità che potranno arrivare fino a 5 km/h. L’umidità aumenterà, portandosi al 62%.

La sera porterà cieli coperti, con temperature che scenderanno ulteriormente fino a 8,2°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con valori che si attesteranno al 99%. Il vento continuerà a soffiare da Est, con velocità che potranno raggiungere i 5,7 km/h. L’umidità salirà fino al 71%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cernusco sul Naviglio nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un possibile miglioramento per il fine settimana. Si prevede un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, favorendo condizioni più soleggiate. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +7.8° perc. +7.8° Assenti 1.8 ONO max 2.8 Maestrale 64 % 1026 hPa 4 cielo sereno +7.4° perc. +7.4° Assenti 1.7 NO max 2.2 Maestrale 68 % 1025 hPa 7 cielo sereno +7.1° perc. +7.1° Assenti 2.7 SO max 3.4 Libeccio 70 % 1025 hPa 10 cielo sereno +10.5° perc. +9.1° Assenti 4.5 SSO max 3.5 Libeccio 58 % 1025 hPa 13 nubi sparse +12.2° perc. +10.8° Assenti 3.1 SSO max 2.1 Libeccio 51 % 1023 hPa 16 nubi sparse +10.3° perc. +9° Assenti 4.2 S max 5.2 Ostro 59 % 1021 hPa 19 cielo coperto +9° perc. +8.5° Assenti 5.4 ESE max 7.5 Scirocco 67 % 1022 hPa 22 cielo coperto +8.6° perc. +8.1° Assenti 5.4 E max 8 Levante 69 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 16:51

