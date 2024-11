Previsioni Meteo Cernusco sul Naviglio: tutti i dettagli per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Cernusco sul Naviglio per Domenica 10 Novembre si presenteranno prevalentemente serene, con un progressivo miglioramento rispetto alla notte. Durante le prime ore del giorno, il cielo sarà coperto, ma già a partire dalla mattina si assisterà a un passaggio verso nubi sparse, fino a giungere a cieli sereni nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con massime che toccheranno i 15,5°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà debole, con raffiche che non supereranno i 6,9 km/h.

Nella notte, il cielo sarà completamente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 10,8°C. L’umidità si manterrà alta, attorno al 75%, e non si prevederanno precipitazioni. Con il passare delle ore, la situazione inizierà a migliorare. Dalle 06:00 alle 12:00, il cielo passerà da coperto a nubi sparse, con temperature che varieranno da 9,7°C a 15,2°C. La ventilazione rimarrà debole, con direzione prevalentemente sud-est.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che toccheranno i 15,5°C alle 13:00 e 14:00. Le condizioni di meteo favorevoli continueranno fino alla sera, quando le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 10,6°C alle 23:00. L’umidità rimarrà attorno al 74%, mentre il vento si manterrà leggero, con intensità di brezza leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cernusco sul Naviglio indicano una giornata di Domenica 10 Novembre caratterizzata da un netto miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una notte coperta, si assisterà a un progressivo schiarimento, con cieli sereni nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori autunnali, rendendo l’atmosfera piacevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Cernusco sul Naviglio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +10.6° perc. +9.7° Assenti 2.3 ONO max 2.9 Maestrale 75 % 1023 hPa 4 cielo coperto +10.2° perc. +9.2° Assenti 1.8 OSO max 2.6 Libeccio 75 % 1023 hPa 7 cielo coperto +9.9° perc. +9.9° Assenti 0.7 OSO max 1.4 Libeccio 76 % 1023 hPa 10 nubi sparse +13.7° perc. +12.6° Assenti 2.3 S max 1.6 Ostro 58 % 1023 hPa 13 cielo sereno +15.5° perc. +14.5° Assenti 3.1 SE max 3.3 Scirocco 54 % 1021 hPa 16 cielo sereno +13.3° perc. +12.4° Assenti 4.6 SE max 6.1 Scirocco 67 % 1022 hPa 19 cielo sereno +11.8° perc. +10.9° Assenti 5.6 ENE max 8.1 Grecale 73 % 1023 hPa 22 cielo sereno +10.8° perc. +9.9° Assenti 5.4 ENE max 8.1 Grecale 74 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 16:54

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.